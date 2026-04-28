Tunisie: CAB/EST (1-1) - Les 'Sang et Or' jouent de malchance !

Un but refusé à Achref Jabri dans le temps additionnel pour hors-jeu et les "Sang et Or" passent à côté de la victoire. Ils perdent ainsi leur statut de coleader.

En déplacement à Bizerte, les "Sang et Or" savaient qu'ils n'avaient plus droit à l'erreur après le semi-échec essuyé devant l'ESZ. Ils se sont montrés dès lors plus entreprenants, et ce, dès les premières minutes de jeu. En face, les Cabistes, placés en milieu de tableau, ont abordé la rencontre avec moins de pression.

Toutefois, les locaux se sont montrés solides en défense, réduisant considérablement les espaces de manœuvre devant les attaquants espérantistes. Il a fallu donc attendre la 20' pour assister enfin à la première tentative des visiteurs : sur un corner tiré par Boualia, la reprise de Jelassi passe largement au-dessus. Cinq minutes après, encore une tentative de la part des visiteurs : Dräger centre de la droite en pleine surface de réparation et Jebali reprend de la tête légèrement au-dessus (25').

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Du côté des Cabistes, il a fallu attendre la 37' de jeu pour assister à leur première occasion du match : coup franc tiré par Chihi aux abords de la zone des 16 mètres, mais largement au-dessus. Une minute plus tard, on assista à une occasion beaucoup plus dangereuse de la part des locaux : une passe en profondeur pour Guesmi, parti sur la droite, qui centre pour Ayinde dont la reprise sur la dernière ligne frôle le montant gauche de la cage de Ben Saïd (38').

A la fin de la période initiale, Florian Danho crée le danger en se faufilant sur la droite en pleine surface avant d'adresser un tir croisé, mais le portier cabiste, Maktouf, dégage du pied en corner (43'). Les deux protagonistes allaient en rester là avant de rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps.

En deuxième mi-temps, les choses se sont accélérées. À la 50', une passe en profondeur en direction de Jebali stationné en pleine surface, qui sert Boualia tout juste à côté et ce dernier loge directement la balle dans les filets de Maktouf.

La joie des "Sang et Or" a été de courte durée : Jelassi dégage mal la balle alors qu'il n'était guère sous pression. Une balle offerte à Chihi qui prend le temps de dribbler les défenseurs axiaux adverses avant d'adresser un tir qui laisse Ben Saïd pantoi (57').

Dans le temps additionnel et alors que les débats allaient s'achever par un partage des points, une passe en profondeur de Dhaou et Jabri reprend directement dans les filets (90'+3). Mais le but a été refusé par l'arbitre après recours à la VAR pour hors-jeu. Cela s'est joué sur un fil.

CAB : Maktouf, Allala, Doukali, Guesmi, Rhimi, Fonseca, Dridi, Cissokho (Ahmed Amri 90'), Chihi (Seydi 74'), Berrima (Midani 81') et Ayinde (Aymen Amri 88').

EST : Ben Saïd, Dräger (Keita 85'), Tougaï, Jelassi, Ben Hmida, Ogbelu, Tka (Jabri 74'), Jebali, Boualia (Dhaou 85'), Hmidhi ( Haj Ali 74') et Danho (Diakité 61').