Guinée: De la haine aux larmes - Moussa Oularé condamné après des propos contre les Guerzé

L'émotion était vive ce lundi 27 avril 2026 au tribunal de première instance de Dixinn, où Moussa Oularé a comparu pour incitation à la haine et injures visant le peuple Guerzé. En larmes à la barre, le jeune prévenu a reconnu les faits sans détour, implorant le pardon tant du tribunal que de la communauté blessée.

« Mon erreur est grave... pardonnez-moi », a-t-il déclaré, la voix tremblante, évoquant la honte infligée à sa famille et suppliant que l'on se mette à sa place.

Poursuivi pour des propos tenus sur les réseaux sociaux, dans lesquels il qualifiait les Guerzé de « peuple le plus bas de la Guinée », Moussa Oularé a tenté de nuancer ses déclarations, affirmant qu'elles visaient une personne et non une communauté entière. Une ligne de défense qui n'a pas suffi à atténuer la gravité des faits aux yeux du ministère public.

Le procureur Sidiki Camara a dénoncé des propos « inacceptables » ayant profondément heurté une communauté, rappelant avec fermeté que « le peuple guinéen est un tout indivisible». Il avait requis cinq ans de prison ferme.

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De son côté, la défense, assurée par Me Kémoko Malick Diakité, a plaidé les circonstances atténuantes, soulignant que les propos avaient été tenus sous le coup de la colère, tout en reconnaissant leur caractère «extrêmement grave».

Après délibération, le tribunal, présidé par le juge Mohamed Sangaré, a tranché : Moussa Oularé est reconnu coupable et condamné à un an d'emprisonnement ferme assorti d'une amende de 10 millions de francs guinéens. Une peine inférieure aux réquisitions, mais jugée suffisante pour faire passer un message clair.

Ce procès, au-delà du cas individuel, sonne comme un rappel sévère : en Guinée, aucune communauté ne doit être rabaissée au profit d'une autre.