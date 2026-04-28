Guinée: L'Université de Sonfonia perd une figure majeure de la recherche - Dr Alseny Traoré n'est plus

La communauté universitaire de Sonfonia est frappée par une profonde tristesse. Le Rectorat de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia a annoncé le décès du Dr Alseny Traoré, Vice-doyen chargé de la Recherche à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion.

Selon le communiqué officiel, le Dr Traoré est décédé dans la matinée de ce lundi 27 avril 2026 au CHU de Donka, des suites de maladie. Sa disparition laisse un vide immense au sein de l'institution, où il était reconnu pour son engagement académique et sa contribution au développement de la recherche.

Le Recteur et l'ensemble de son cabinet, au nom de toute la communauté universitaire, ont exprimé leurs sincères condoléances à la famille du défunt, à ses collègues, à ses proches ainsi qu'au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

En cette douloureuse circonstance, l'université rend hommage à un homme de savoir et de dévouement.

Que son âme repose en paix. Amin.