Tunisie: Mémoire - Hamda Ben Taieb Aouadi

27 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par Nécrologie La Presse

À la mémoire du très cher et regretté

Hamda Ben Taieb Aouadi 

(27 avril 2003 - 27 avril 2026)

Voilà 23 ans depuis que tu nous as quittés pour un monde meilleur. Que Dieu t'accorde Son infinie Miséricorde et t'accueille dans Son éternel Paradis.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient en ce jour une pieuse pensée pour toi et récitent la Fatiha à ta mémoire.

Tes enfants

Noureddahr, Salha, Mohamed, Fethia, Fethi, Mongi, Zouheir, Salim, Hayet, Faouzi,

tes petits-enfants, tes beaux-fils et tes belles-filles, tes neveux et tes nièces et toutes les familles parentes et alliées.

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