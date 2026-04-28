Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 avril 2028

revue de presse

Mali - Des détonations entendues à Bamako, la ville de Kidal toujours aux mains du Jnim

Au Mali, trois jours après les attaques conjointes des jihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim) et du Front de libération de l’Azawad (FLA), les 24 et 25 avril, des détonations ont été entendues dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 avril à Bamako, vers la zone aéroportuaire.

Alors qu’un calme précaire règne dans le pays, la ville de Kidal, dans le nord, reste aux mains du Jnim et du FLA, qui s’organisent. Par ailleurs, l’état de santé du numéro trois du régime, le général Modibo Koné, patron de l’Agence malienne de sécurité d’État, se serait dégradé. [Source RFI]

Afreximbank - Le Vice-président Denys Denya dévoile les leviers d'une croissance africaine résiliente face aux crises mondiales

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Dans un contexte international marqué par les incertitudes économiques et les tensions géopolitiques, la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, affiche des performances solides et confirme la robustesse de son modèle.

À l'occasion d'un briefing média tenu le 27 avril 2026 depuis Le Caire, son Vice-président exécutif principal, Denys Denya, a apporté des éclairages sur les résultats de l'institution et ses perspectives pour l'année en cours.

Interrogé sur les performances enregistrées en 2025, Denys Denya a tenu à dissiper toute ambiguïté : la quasi-totalité des revenus de la banque provient de ses activités fondamentales. « Nous n'avons enregistré aucun gain exceptionnel », a-t-il insisté, précisant que 92 % des revenus sont issus des intérêts générés par le financement du commerce et des projets. [Source Fratmat]

La Guinée-Bissau lève 15 milliards FCFA sur le marché régional

La Guinée-Bissau a mobilisé 15 milliards de FCFA sur le marché régional des titres publics de l’UEMOA, à l’issue d’une adjudication combinée de bons et obligations assimilables du Trésor, marquée par un fort intérêt des investisseurs, avec des soumissions globales atteignant près de 19,82 milliards de FCFA.

Selon le compte rendu publié lundi par Umoa-Titres, la dernière levée de fonds par Bissau portait sur des bons assimilables du Trésor (BAT) de 350 jours et des obligations assimilables du Trésor (OAT) de trois ans. Le montant total retenu s’élève à 15 milliards de FCFA, soit un taux de couverture de 132,16 %, traduisant une demande supérieure à l’offre initiale. [Source Apanews]

Madagascar : Six mois après la chute de Rajoelina, la junte s’en prend aux jeunes qui l’avaient portée au pouvoir

Arrestations de militants, accusations floues d’atteinte à la sûreté de l’État, présence russe dans le dispositif sécuritaire, nominations aux postes clés : le colonel Michaël Randrianirina bâtit un pouvoir qui ressemble de plus en plus à celui qu’il a renversé.

À Antananarivo, septembre et octobre 2025 avaient tout changé. Des semaines de mobilisation contre les délestages, la corruption et les pénuries d’eau avaient eu raison d’Andry Rajoelina. Le colonel Michaël Randrianirina, issu du CAPSAT, s’était présenté en sauveur temporaire : transition courte, concertation nationale, élections propres. [Source Afrik.com]

Tunisie - Le géoparc Dahar rejoint officiellement le Réseau mondial des géoparcs de l'Unesco

L'ambassadeur délégué permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), Dhia Khaled, a reçu, lundi, le certificat officiel d'adhésion du géoparc Dahar au Réseau mondial des géoparcs de l'Unesco.

Cet évènement s'est déroulé lors d'une cérémonie officielle organisée par le Conseil des géoparcs mondiaux, en présence d'une délégation tunisienne composée de représentants du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie et de l'Office national des mines, ainsi que des représentants de 11 autres géoparcs ayant obtenu la même labellisation au titre de l'année 2026. [Source La Presse]

Le Sénégal devient champion d'Afrique de la statistique, selon la Banque mondiale

Le Sénégal est le champion d'Afrique de la statistique, annonce la Banque mondiale, lundi 27 avril, au terme d'un classement des systèmes statistiques nationaux (SSN) de 188 pays, qui concentrent plus de 99 % de la population mondiale.

Le classement a été établi dans le cadre de la mise à jour des indicateurs de performance statistique (IPS) de cette institution financière.

Elle affirme avoir évalué la qualité des systèmes statistiques nationaux de 188 économies couvrant plus de 99 % de la population mondiale. [Source Agence de Presse Sénégalaise]

Lutte - Kinshasa accueillera les Championnats d'Afrique 2027

La RDC est désignée pays organisateur de la 41e édition des Championnats d'Afrique de Lutte en 2027.

La décision a été entérinée lors de l'Assemblée générale de l'Union mondiale de lutte pour l'Afrique (UWW-Africa), tenue dimanche 26 avril à Alexandrie, en Égypte, en présence des représentants de plus de quarante fédérations africaines.

Cette désignation, consignée dans le procès-verbal de la session, intervient après l'adoption des rapports moral, financier et technique de l'exercice écoulé. [Source Radio Okapi]

Tchad - Au moins 42 morts dans un affrontement intercommunautaire dans l’est du pays

« Le conflit a éclaté suite à une dispute autour d’un puits entre deux familles vivant » sur le même territoire, ont expliqué les autorités, qui affirment que la situation est maintenant « sous contrôle ».

« Au moins 42 personnes ont été tuées », samedi, dans un affrontement intercommunautaire dans l’est du Tchad, a annoncé, dimanche 26 avril, le délégué du gouvernement sur place, à l’Agence France-Presse (AFP).

« Le conflit a éclaté à la suite d’une dispute autour d’un puits entre deux familles vivant » sur ce territoire, a déclaré Brahim Issa Galmaye, délégué du gouvernement auprès de la province du Wadi Fira, dans la sous-préfecture de Guéréda. Plusieurs ministres, hauts responsables locaux ainsi que le chef d’état-major des armées ont été dépêchés sur place dimanche. [Source Le Monde Afrique]

Carburant aviation - La raffinerie Dangote propulse l’Afrique avec une hausse record de 770 % des exportations

En deux ans, les exportations de kérosène de la raffinerie Dangote, au Nigeria, ont bondi de 770 %, passant d’environ 18 000 barils par jour en avril 2024 à 158 000 barils par jour en avril 2026. Une progression spectaculaire qui témoigne d’un basculement discret mais profond des chaînes d’approvisionnement mondiales du carburant aérien, désormais sous influence africaine.

Cette envolée n’est pas le fruit du hasard. Elle repose sur des données de Kpler, spécialiste de l’analyse des flux maritimes. En quelques mois, la raffinerie est passée d’expéditions régionales prudentes à une montée en puissance fulgurante, ses cargaisons ayant presque doublé entre décembre 2025 et avril 2026.

L’Europe est devenue la première destination, avec 70 000 barils par jour, contre 30 000 un an plus tôt. L’Afrique elle-même, traditionnellement dépendante des importations, en capte désormais 69 000 barils quotidiens, soit une hausse de 283 % sur la période. [Source Africapresse]

Le Port de Lomé renforce la sécurité autour des marchandises dangereuses

Comme tous les grands ports du monde, le Port autonome de Lomé (PAL) traite quotidiennement des marchandises dangereuses, hydrocarbures, gaz inflammables, produits chimiques, acheminées par voie maritime. Une réalité inhérente à l'activité portuaire, qui implique des protocoles de sécurité stricts et des équipements adaptés.

Dans cette logique, l'administration portuaire annonce le déploiement d'équipements électriques antidéflagrants dans ses terminaux pétroliers et à proximité des navires-citernes. Conçus pour contenir toute source d'inflammation à l'intérieur de leurs structures, ces dispositifs sont soumis à des certifications rigoureuses avant leur mise en service. [Source Togonews]