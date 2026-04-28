Sud-Soudan: « Merci, Pape Léon XIV ! Le véritable fruit de cette visite se verra dans ce que nous deviendrons », déclare l'Évêque de Tombura Yambio

Tombura Yambio — Depuis le cœur du Soudan du Sud, une nation toujours en quête d'une paix durable, le président de la Commission pour la promotion du développement humain intégral (Integral Human Development Commission) de la Conférence épiscopale catholique du Soudan et du Soudan du Sud (SSS-CBC) Eduardo Hiiboro Kussala, Évêque du diocèse de Tombura-Yambio, a exprimé sa gratitude pour la visite du pape Léon XIV sur le continent africain qui vient de s'achever.

Mgr Hiiboro a tenu à souligner l'impact considérable laissé par les différents pontifes qui se sont rendus en Afrique depuis la visite historique du Pape François, du 3 au 5 février 2023 (voir Fides, 27/1/2023). « Son amour pour notre terre ne s'est pas limité à des paroles, mais s'est révélé par un geste qui restera dans l'histoire. En s'agenouillant et en embrassant les pieds de nos dirigeants politiques, il a transformé la diplomatie en prophétie. Ce geste reste un appel moral à notre nation, un appel à la conversion, à la réconciliation et à la construction courageuse de la paix. »

« Dans la continuité de cette tradition prophétique, la première visite à l'étranger du pape Léon XIV en Afrique marque un moment décisif et riche en grâce pour l'Église et pour le continent. Dès l'instant où il a posé le pied sur le sol africain en Algérie, la direction qu'il souhaitait prendre est apparue clairement. Il a choisi de s'attarder sur les Béatitudes de l'Évangile selon saint Matthieu, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu », en les proposant comme un guide vivant pour l'Afrique et pour le monde », écrit l'Évêque. « Cette vision évangélique est au cœur de son message. Elle est à la fois consolation et mission. Sur un continent riche de foi, mais marqué par les blessures des conflits et par des structures fragiles, les Béatitudes offrent une clé prophétique pour repenser le leadership, la société et la mission de l'Église. À travers les Béatitudes, le Pape Léon XIV redéfinit le pouvoir et le succès. Il appelle les dirigeants à l'humilité, les nations à la justice et les sociétés à la miséricorde. Il nous rappelle que la paix n'est pas le silence des armes, mais le fruit de la vérité, de la justice et du respect de la dignité humaine. Notre chemin vers la paix reste fragile. Pourtant, notre Église est vivante, en pleine croissance et pleine de jeunes dont la foi est un signe d'espérance. Continuons à prier pour l'unité, la guérison, un leadership responsable et des opportunités pour nos jeunes. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La voix des papes à travers les siècles se fond en un seul et même appel. Le Pape Jean-Paul II a dit : "N'ayez pas peur". Le Pape Benoît XVI a invité l'Afrique à "se lever et marcher". Le Pape François a montré la voie de l'humilité et de la fraternité. Aujourd'hui, le Pape Léon XIV nous propose les Béatitudes comme mode de vie. Le défi est clair. Nous devons passer des paroles aux actes, retrouver la voix prophétique de l'Église, former des leaders de conscience. Nous devons accompagner les jeunes, construire la paix par le dialogue et la rencontre. Surtout, nous devons vivre ce que nous proclamons. Les Béatitudes s'érigent désormais sur le sol africain comme un chemin vivant. « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Telle est notre identité. Telle est notre mission. »

Mgr Hiiboro conclut son message en soulignant que « cette visite restera dans les mémoires non seulement pour les moments qu'elle a offerts, mais aussi pour sa portée. Son véritable fruit se mesurera à ce que nous deviendrons ».