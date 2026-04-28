Guinée: À Tirnbi Madina, les paysans ouest-africains repensent l'avenir agricole de la région

La commune rurale de Timbi Madina, dans la préfecture de Pita, attire depuis ce lundi l'attention du monde agricole ouest-africain. Elle accueille une session stratégique du Conseil d'Administration du Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA), organisée par la Confédération Nationale des Organisations Paysannes de Guinée (CNOPG).

Pendant trois jours, des représentants d'organisations paysannes venus de plusieurs pays de la sous-région -- notamment du Sénégal, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Togo et de la Côte d'Ivoire -- échangent sur les enjeux majeurs liés à la souveraineté alimentaire, à l'agroécologie et au renforcement des exploitations familiales.

La Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée s'est également fortement impliquée dans cet événement. Son président, Souleymane Berété, a dépêché une délégation de haut niveau composée de responsables techniques et institutionnels pour accompagner les travaux et soutenir les initiatives locales.

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Mais au-delà des discussions en salle, les participants ont été confrontés aux réalités du terrain. La visite du périmètre agricole de Laafou a permis de découvrir un modèle d'organisation exemplaire. Sur 35 hectares, une dizaine de groupements -- composés en grande majorité de femmes -- pratiquent depuis plusieurs décennies une agriculture biologique basée sur la rotation des cultures.

« Ici, nous produisons tout en respectant la terre », explique la présidente de l'union des producteurs, Hadja Tahirou Kane, mettant en avant des rendements jugés satisfaisants et durables.

Autre étape marquante : la chambre froide de Bamikouré, un investissement récent financé par ENABEL. Avec une capacité de 114 tonnes de semences de pomme de terre, cette infrastructure vient résoudre un problème crucial de conservation. Elle permet non seulement de sécuriser la production, mais aussi de limiter les pratiques dangereuses liées au stockage traditionnel.

Pour les membres du ROPPA, ces initiatives illustrent parfaitement le potentiel de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest. Le réseau, qui regroupe 13 pays, milite pour un modèle agricole inclusif, durable et ancré dans les réalités locales.

À Timbi Madina, le message est clair : l'avenir agricole de la région passe par la valorisation des producteurs locaux, l'innovation adaptée et le renforcement des capacités des organisations paysannes. Une dynamique qui, si elle est soutenue, pourrait transformer durablement les systèmes alimentaires ouest-africains.