Congo-Kinshasa: Le parti AREP encourage les politiques aux débats constructifs pour le pays

« Dire non aux débats stériles qui fragilisent la République et oui à la connaissance utile ainsi qu'aux échanges constructifs », a recommandé, samedi 25 avril, l'autorité morale du parti AREP.

L'autorité morale de cette formation politique, Guy Loando a fait cette déclaration lors d'une matinée politique organisée à Kinshasa.

Cette rencontre a porté sur plusieurs questions d'actualité, notamment l'éthique et la déontologie politiques, la situation des migrants en provenance des États-Unis, ainsi que le débat autour de la Constitution.

Pour ce membre du Gouvernement, l'Union sacrée de la Nation doit poser des actes en se fondant sur l'analyse et la rationalité.

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« Le pouvoir se conserve le plus longtemps possible, et pour cela, sans fraude, ni violation des lois de la République, mais en utilisant la science. Nous sommes à l'Union sacrée de la Nation. Le débat sur la Constitution doit être un débat intelligent, sans émotions. Il ne faut pas en vouloir à nos frères de l'opposition : ils sont dans leur rôle de conquête du pouvoir, et nous sommes dans notre celui de conservation », a déclaré Guy Loando.

Il a par ailleurs exhorté les cadres et militants de l'AREP à faire preuve de rigueur, de discipline et de maturité politique, partout où ils sont appelés à servir.

L'ambition du parti AREP, a-t-il rappelé, est de former une élite politique consciente, compétente et engagée, capable de contribuer efficacement au développement et à la stabilité du pays.