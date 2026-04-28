Congo-Kinshasa: Ibrahima Koné salue la mobilisation de l'UNICEF dans la campagne de vaccination contre la polio

Le coordonnateur de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite (IMEP), Ibrahima Koné, se déclare globalement satisfait du déroulement de la campagne de vaccination contre la polio dans le Haut-Katanga.

Invité de Radio Okapi, salue l'engagement des bailleurs de fonds, notamment l'UNICEF, pour leur implication dans la mobilisation des communautés avant et pendant cette activité vaccinale. Ce médecin spécial encourage le gouvernement congolais et ses partenaires à maintenir une surveillance accrue afin d'éviter toute résurgence du virus de polio.

Ibrahima Koné s'entretien avec Blaise Ndongala Mayanda: