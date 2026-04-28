Congo-Kinshasa: LINAFOOT - Le coup d'envoi des play-offs fixé au 30 avril 2026

La phase de Play Offs de la XXXe édition du championnat national de football de la RDC (LINAFOOT) démarre ce jeudi 30 avril 2026

Quatre affiches sont prévues pour la première journée les 30 avril et 1 mai à Lubumbashi.

En ouverture, l'AS Simba de Kolwezi, détenteur de la Coupe Congo de football affronte céleste FC et le même jour le champion en titre le FC les Aigles du Congo jouera FC St Eloi Lupopo.

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Si les Samouraïs kinois veulent défendre leur titre, les cheminot lushois visent le titre après l'avoir raté la saison dernière et surtout leur parcours en Ligue des champions de la CAF.

La première journée va se clôturer le vendredi 1ᵉʳ, mais avec deux matches au stade TP Mazembe. A 13h00, le CS Don Bosco va se mesure à l'AS Maniema Union au stade Frederic Kibasa Maliba.

Les Salésiens visent une place qualificative pour les interclubs de la CAF tandis que Maniema Union est déterminé à gagner, cette fois-ci, le titre cette saison.

A 15h00, le classico congolais va mettre à la prise le TP Mazembe à l'AS Vita club.

Dans cette optique, la FECOFA avait officiellement ouvert une fenêtre exceptionnelle de recrutement du 23 au 29 avril, permettant aux clubs qualifiés de se renforcer afin d'aborder cette phase finale avec ambition, solidité et compétitivité.