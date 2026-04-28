Congo-Kinshasa: L'Hôpital de la Rive bénéficie des kits de soins pour les lépreux à Kinshasa

Les Ambassadrices de bonnes manières pour le changement de mentalité, en collaboration avec l'ASBL Tosalisana, ont doté dimanche 26 avril l'Hôpital de la Rive, à Kinshasa, d'un important lot de kits de soins destinés à la prise en charge des patients lépreux et d'autres personnes vulnérables.

Ce don est constitué notamment de médicaments, de matériels de pansement, de gants et autres produits médicaux essentiels.

Ces médicaments et matériels sont le fruit de la solidarité des femmes regroupées sous l'appellation « Mbwetete » (traduisez en français : les étoiles.

Leur coordonnatrice, Ghislaine Kumanisa, explique que cette action s'inscrit dans le cadre des recommandations du fondateur de leur association, Mgr Édouard Mununu, évêque émérite de Kikwit, décédé en décembre 2022.

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A travers ce geste, ces femmes affirment également vouloir soutenir non seulement les patients atteints de la lèpre, mais également les indigents qui fréquentent l'Hôpital de la Rive.

Pour sa part, docteur Papy Mambu, s'exprimant au nom du médecin directeur de l'Hôpital de la Rive, a remercié ces femmes qui, selon lui, volent au secours des plus vulnérables.

Il estime qu'à travers cet acte, ces femmes « prêtent à Dieu » et a assuré que les kits reçus seront utilisés pour le bien-être des patients.

Les Ambassadrices de bonnes manières pour le changement de mentalité ont par ailleurs pris l'engagement d'apporter, au mois d'avril de chaque année, des médicaments et d'autres biens à l'Hôpital de la Rive.