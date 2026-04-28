Afrique: Mondial 2026 - La Côte d'Ivoire mise sur sa diaspora américaine pour porter les Éléphants au sommet

27 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

À l'approche de la Coupe du Monde 2026, la Côte d'Ivoire entend mobiliser tous ses atouts pour accompagner les Éléphants dans cette compétition planétaire qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

C'est dans cette dynamique que le ministre des Sports, Adje Silas Metch, a reçu en audience, ce lundi 27 avril à Abidjan-Plateau, le consul général de Côte d'Ivoire à New York, Inza Camara.

Au cœur des échanges : la mobilisation de la diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis, appelée à jouer un rôle clé dans le soutien aux Éléphants durant la compétition. Les deux personnalités ont ainsi évoqué la nécessité de structurer et d'organiser cet engagement afin d'en faire un véritable levier d'accompagnement sportif.

Dans cette optique, un forum de mobilisation de la diaspora ivoirienne sera prochainement organisé à Philadelphie, en marge du tournoi.

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Cette rencontre stratégique vise à fédérer les Ivoiriens de l'étranger, renforcer leur implication et créer une synergie autour de l'équipe nationale. L'initiative devrait permettre de canaliser l'énergie et l'enthousiasme de cette communauté, tout en donnant une dimension plus structurée à son soutien.

Mais au-delà du football, les autorités ivoiriennes entendent tirer profit de cet événement mondial pour impulser une nouvelle dynamique économique. Le consul général a notamment souligné l'opportunité de valoriser le potentiel de la diaspora, en favorisant les investissements et les échanges entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis.

Pour le ministère des Sports, l'enjeu dépasse largement la simple présence dans les tribunes. Il s'agit de bâtir une relation durable entre Abidjan et New York, deux pôles stratégiques appelés à porter une même ambition : unir la diaspora ivoirienne, renforcer son rôle dans le rayonnement du pays et soutenir efficacement la sélection nationale.

À travers cette initiative, la Côte d'Ivoire affiche clairement sa volonté de faire de sa diaspora un acteur majeur de son développement sportif et économique, tout en projetant l'image d'un pays rassemblé derrière ses Éléphants sur la scène mondiale.

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