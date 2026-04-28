Cote d'Ivoire: 3e édition du concours Mini Miss Intellect Côte d'Ivoire - La cagnotte de la gagnante passe de 500 000 FCFA à 1 million de FCFA

Les présélections de Mini Miss Intellect Côte d'Ivoire pour cette édition s'étendront aux villes de l'intérieur. Céleste Communication, une agence spécialisée dans la communication événementielle, a procédé au lancement de la 3e édition de Mini Miss Intellect Côte d'Ivoire le samedi 25 avril 2026 à Cocody. Une compétition dédiée aux fillettes âgées de 6 à 12 ans. Pour cette édition, la finale est prévue le 22 août 2026 au Palais de la Culture de Treichville.

Selon la commissaire Céleste Béhou Almeida, la gagnante de Mini Miss Intellect Côte d'Ivoire 2026, en plus du terrain offert par le partenaire, repartira avec un chèque de 1 000 000 Fcfa au lieu de 500 000 Fcfa comme à l'édition précédente. Elle verra également la publication de son livre notamment une bande dessinée, puis aura droit à une formation en art oratoire d'une valeur de 300 000 Fcfa, un ordinateur portable et un voyage.

« La vision que je porte à travers Mini Miss Intellect Côte d'Ivoire est simple : redéfinir les concours pour enfants. Mini Miss Intellect Côte d'Ivoire n'est pas un concours de beauté physique, mais plutôt un concours de beauté intellectuelle. Il met en avant l'intelligence des enfants, leur culture, leurs valeurs et leur capacité d'expression. Parce que je crois qu'aujourd'hui, nous devons aller au-delà de l'apparence physique », a déclaré Céleste Béhou Almeida.

Elle a précisé que les critères de participation des candidates sont d'avoir une moyenne minimum de 8 sur 10 pour les élèves du primaire et 12 sur 20 pour les élèves du collège, et de présenter un projet socio-éducatif.

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Concernant le déroulement de la compétition, la commissaire générale a fait savoir qu'elle débutera par les présélections qui auront lieu du 31 mai au 19 juillet. Innovation de cette édition, la structure a décidé d'effectuer des présélections dans deux ou trois villes de l'intérieur du pays. « Lors des éditions précédentes, certaines régions s'étaient senties quelque peu lésées », a-t-elle justifié.

C'est pourquoi elle a expliqué que les communes du district d'Abidjan ont été regroupées en zones. Ainsi, Marcory, Treichville et Koumassi constituent une zone. Ensuite, Plateau, Cocody et Bingerville forment une autre zone. Puis Adjamé, Anyama et Attécoubé. Enfin, Yopougon et Songon constituent une dernière zone, avec une présélection par zone.

Les candidates retenues prendront part à la mise au vert prévue du 26 au 31 juillet, en prélude à la finale qui constituera la clôture du processus. Elle comprendra plusieurs épreuves : dictée, lecture, mathématiques et concours de talent, comme lors de l'édition précédente.

Parmi les activités qui meubleront la compétition, Céleste Béhou Almeida a indiqué qu'il y aura Mini Miss talent, Mini Miss anglais et mathématiques, ainsi que le prix du meilleur costume national. « Notre ambition ne s'arrête pas à la Côte d'Ivoire. Nous travaillons déjà sur le projet Mini Miss Intellect Afrique pour 2027. Un partenaire est déjà engagé pour accompagner cette vision », a-t-elle révélé.

Par ailleurs, la Miss Intellect Côte d'Ivoire 2025, Gbohou Zénab Kendra, âgée de 11 ans, a affirmé que ce concours lui a appris qu'être belle n'est pas « suffisant ». Il faut être intelligent, discipliné et avoir des valeurs.