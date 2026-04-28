Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire/États-Unis - Mission fructueuse de l'ambassadeur Ibrahima Touré en Louisiane

Du 21 au 24 avril 2026, Son Excellence Monsieur Ibrahima Touré a effectué une mission de travail dans l'État de la Louisiane (États-Unis d'Amérique), à l'invitation de la Louisiana State University (LSU), dans le cadre d'une initiative portée par le Bureau de l'Engagement global de ladite université, sous la direction du Docteur Dieng Samba.

À cette occasion, l'ambassadeur Touré a eu l'honneur d'inaugurer la série de conférences consacrées à l'Afrique francophone.

S'exprimant sur le thème « Diplomacy in Action: A Conversation with H.E. Ibrahima Touré on Africa's Global Impact », le diplomate ivoirien a mis en lumière le rôle désormais central du continent africain au XXIe siècle, porté par la vitalité de sa jeunesse, son dynamisme économique et l'affirmation croissante de son influence sur la scène internationale.

Illustrant ses propos, il a mis en exergue les avancées significatives enregistrées par plusieurs pays africains, notamment les performances économiques récentes de la Côte d'Ivoire, reconnue comme un hub régional en pleine diversification et engagée dans des partenariats stratégiques avec les États-Unis, sous l'impulsion de S.E.M. Alassane Ouattara, Président de la République.

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L'auditoire, composé de membres de la direction de l'université, du corps professoral ainsi que d'étudiants du département des études françaises, a exprimé une vive admiration pour la qualité de cette intervention. Les participants ont notamment salué la clarté, la franchise et l'élégance du propos, ainsi que la grande disponibilité du diplomate tout au long des échanges académiques et des rencontres à caractère social.

Au-delà des discussions académiques, cette mission a permis de poser les jalons d'une coopération prometteuse entre la Côte d'Ivoire et la Louisiana State University (LSU). Les échanges engagés avec les autorités universitaires et les responsables du secteur sportif ouvrent des perspectives concrètes de partenariats durables, tant dans le domaine académique que dans celui de la formation et de la gestion sportive.