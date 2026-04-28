Afrique: Coopération bilatérale - Les marines américaine et ivoirienne renforcent le partenariat sécuritaire

L'amiral George M. Wikoff, commandant des Forces navales américaines en Afrique, était en visite à Abidjan, selon un communiqué de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la visite de plus haut niveau de la marine américaine en Côte d'Ivoire, mais également d'une occasion de renforcer le partenariat de défense entre les deux pays.

« Au cours de son séjour, l'amiral Wikoff s'est entretenu avec Abroulaye Fofana, secrétaire permanent du Comité interministériel chargé de l'action de l'État en mer, afin d'évoquer l'interopérabilité et la coopération maritimes. Il a également rencontré le général d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, pour faire avancer la coopération de défense entre les deux pays, en mettant l'accent sur la stabilité régionale et les intérêts communs dans le golfe de Guinée. L'amiral Wikoff s'est enfin entretenu avec le contre-amiral Amara Koné, chef d'état-major adjoint de la marine ivoirienne, pour discuter des opérations, des exercices et de la coopération maritimes », peut-on lire dans le communiqué.

Des discussions, il ressort que, dans l'ensemble, les échanges ont porté sur le renforcement de l'interopérabilité des forces navales à travers des exercices conjoints, des opérations coordonnées et le partage d'informations. Les responsables ont également réaffirmé leur attachement aux principes du Code de conduite de Yaoundé, cadre de référence pour le renforcement de la sécurité maritime régionale dans le golfe de Guinée, apprend-on.

« La Côte d'Ivoire et les États-Unis partagent des intérêts directs en matière de sécurité maritime », a déclaré l'amiral Wikoff, avant d'ajouter : « En travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à garantir la liberté et la sécurité des voies maritimes pour le commerce légitime dans le golfe de Guinée ».

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L'amiral Wikoff a également salué la participation de la Côte d'Ivoire à l'exercice Obangame Express, le plus grand exercice maritime multinational annuel en Afrique. Dirigé par les forces navales américaines en Afrique et accueilli chaque année par différents pays africains, cet exercice vise à renforcer la coopération régionale, le partage d'informations maritimes et la lutte contre les activités illicites en mer, rappelle le communiqué.

Il met particulièrement l'accent sur la sécurité dans le golfe de Guinée à travers des entraînements conjoints destinés à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, le trafic illégal et la piraterie. Depuis plus de 80 ans, les forces navales américaines en Afrique développent des partenariats stratégiques pour préserver la sécurité.

Basées à Naples, en Italie, les forces navales américaines en Europe et en Afrique opèrent dans les zones de responsabilité des commandements américains pour l'Europe et pour l'Afrique.

Pour sa part, Junaid Munir, chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis, a indiqué : « Notre partenariat avec la Côte d'Ivoire produit des résultats concrets, en faisant progresser nos intérêts communs en matière de sécurité, tout en créant des opportunités pour les entreprises américaines et ivoiriennes grâce à l'intensification des échanges, des investissements et de la prospérité partagée. »