Cote d'Ivoire: Sécurité maritime - Une visite historique de la marine américaine consolide l'axe Abidjan/Washington

La Côte d'Ivoire a accueilli, le 23 avril 2026, une visite de haut niveau de la marine américaine, marquant un tournant dans la coopération sécuritaire entre Abidjan et Washington. L'amiral George M. Wikoff, commandant des Forces navales américaines en Afrique, a effectué un séjour stratégique dans la capitale économique ivoirienne, illustrant la montée en puissance du partenariat de défense entre les deux pays.

Au cœur des échanges : le renforcement de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, une zone clé pour le commerce international, mais confrontée à de multiples menaces. L'amiral Wikoff s'est notamment entretenu avec Abroulaye Fofana, secrétaire permanent du Comité interministériel chargé de l'action de l'État en mer, autour des enjeux d'interopérabilité et de coopération maritime.

Il a également eu des séances de travail avec le général d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, et le contre-amiral Amara Koné, chef d'état-major adjoint de la marine ivoirienne. Les discussions ont porté sur le développement d'opérations conjointes, le partage de renseignements et l'organisation d'exercices communs afin de mieux faire face aux défis sécuritaires dans la région.

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Les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur du Code de conduite de Yaoundé, cadre régional de référence pour la lutte contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée. « La Côte d'Ivoire et les États-Unis partagent des intérêts directs en matière de sécurité maritime. En travaillant ensemble, nous pouvons garantir la liberté et la sûreté des voies maritimes », a déclaré l'amiral Wikoff.

De son côté, Junaid Munir, chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis, a souligné les retombées concrètes de ce partenariat. Selon lui, la coopération sécuritaire contribue également à dynamiser les échanges économiques et les investissements entre les deux nations.

L'amiral Wikoff a, par ailleurs, salué l'implication active de la Côte d'Ivoire dans l'exercice multinational Obangame Express, considéré comme le plus important entraînement naval annuel en Afrique. Piloté par les forces navales américaines, cet exercice vise à renforcer la coopération régionale et à lutter contre les activités illicites en mer, notamment la piraterie, le trafic illégal et la pêche illicite.

Au-delà de cette visite, les Forces navales américaines en Afrique, basées à Naples, en Italie, poursuivent depuis plusieurs décennies le développement de partenariats stratégiques avec les pays africains. Une dynamique qui s'inscrit dans une vision partagée de stabilité et de sécurité durables dans le golfe de Guinée.

Cette visite de l'amiral Wikoff vient ainsi confirmer la volonté commune des États-Unis et de la Côte d'Ivoire de hisser leur coopération sécuritaire à un niveau supérieur, face aux enjeux croissants de la sécurité maritime régionale.