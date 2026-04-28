Cote d'Ivoire: Tennis/ Côte d'Ivoire Atp 50 - Le rêve de Gauthier Onclin

L'histoire retiendra que Gauthier Onclin a soulevé son premier trophée sur le circuit Atp en Côte d'Ivoire. Le tennisman belge de 25 ans s'est offert, dimanche soir, le scalp du Britannique Hamish Stewart à l'issue de l'Atp 50, du 20 au 26 avril au Central tennis club, à Abidjan. Une finale âprement disputée où Hamish Stewart n'avait pas voulu être spectateur (7-6 ; 7-6).

En effet, la première manche a été carrément verrouillée. Une seule balle de break à sauver de chaque côté, sans conséquence. Dans le tie-break, Onclin a pris les commandes 3-0 d'entrée. Hamish Stewart est revenu à 4-4. Puis 5-5 et 6-6. Mais le Belge a conclu 7-6 sur une volée amortie après plus d'une heure de jeu.

C'était pareil lors de la seconde manche où les deux protagonistes ont enchainé service sur service jusqu'à 6-6. Avant que Stewart, sous la pression, ne craque. Toutefois, il s'est procuré la seule balle de break du match à 4-3 effacée par un ace de Gauthier Onclin. Dans le second jeu décisif, le Belge a mené 5-3 puis, il a obtenu une balle de set à 6-5, mais Hamish l'a sauvée d'un service gagnant avant de s'incliner au finish 7-6.

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Au bout compte Onclin a gagné 42/84 points dans le premier service contre 48/83 pour son adversaire. En revanche, a gagné 24 points sur 42 sur le deuxième service là où Hamish a engrangé 14/35. Il a réalisé 5 doubles fautes contre 7 pour Hamish quand il a fait un ace contre 8 pour Hamish.

Pour le vainqueur donc, ce n'est pas le classement qui a fait la différence, mais sa régularité. Car avant cette finale, Gauthier Onclin était classé 246ᵉ mondial et Hamish Stewart 391ᵉ. « Vous ne pouvez pas imaginer l'immense joie qui m'anime. C'est mon premier titre en Challenger. Cela a été un match super compliqué qui s'est joué sur des détails. Je suis très heureux d'être allé chercher cette victoire historique. C'est magnifique », a déclaré Gauthier.

En attendant la fin du deuxième tournoi plus coté (Atp 75) du 27 avril au 3 mai, la finale s'est déroulée devant un public record (près de 3 000 spectateurs), avec la présence de plusieurs acteurs du sport ivoirien, de partenaires institutionnels et privés. De quoi encourager le président de la fédération ivoirienne de tennis, Sylvère Koyo, qui ne ménage aucun effort pour que la Côte d'Ivoire puisse rayonner à travers le tennis.

La belle finale du premier tournoi a donné des idées au Directeur général des sports et de la vie fédérale (Dgsvf). Adama Doumbia a notamment félicité les finalistes ainsi que les joueurs ivoiriens engagés dans le tournoi, dont Eliakim Coulibaly. Il a également réaffirmé l'engagement des autorités à soutenir le développement du tennis en Côte d'Ivoire.

« Le sport constitue un levier de promotion de l'image du pays. Les pouvoirs publics entendent accompagner les fédérations pour relever les défis liés à la performance et à la structuration », a-t-il déclaré.