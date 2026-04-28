Cote d'Ivoire: Transport terrestre/Insécurité routière - Touré Adama mise sur la religion pour lutter contre l'incivisme routier

Le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire (Cngr-CI), Touré Adama, entend s'appuyer sur les valeurs religieuses pour contribuer à la réduction de l'insécurité routière, largement liée à l'incivisme des usagers. Il a exprimé cette conviction le dimanche 26 avril 2026, à l'occasion de la 12ᵉ édition de la cérémonie de clôture du tafsir (exégèse du Coran) du Ramadan.

La rencontre s'est tenue à la Zawiya de la gare Ladji Abdoulaye Cissé, ex-gare routière Gbéba d'Adjamé, sous la présidence du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire (Cosim), représenté par l'imam Diarra Moussa. Plusieurs érudits venus de différentes localités du pays, dont Cheick Sylla de Bingerville, ainsi que de nombreux acteurs du secteur des transports, ont pris part à cette cérémonie.

Prenant la parole au nom des transporteurs, leur porte-parole, Adama Ouattara, dit « Ado », a salué l'engagement du président de la Cngr-CI. Selon lui, Touré Adama œuvre inlassablement pour l'amélioration des conditions du secteur. Il a notamment souligné l'impact positif des initiatives religieuses sur l'image de la gare : « À travers la construction de cette mosquée et l'invocation régulière du nom de Dieu, cette gare, autrefois réputée difficile, s'est aujourd'hui pacifiée », a-t-il témoigné.

Pour Touré Adama, la lecture et l'enseignement du Coran constituent un levier essentiel de sensibilisation. Ils permettent, selon lui, d'inculquer des valeurs de discipline et de responsabilité aux chauffeurs et aux apprentis, souvent exposés à des comportements à risque tels que la consommation d'alcool ou de stupéfiants, aussi bien dans les gares que sur la route. « Ces enseignements ont des incidences positives sur la réduction de l'incivisme, à l'origine de la quasi-totalité des accidents », a-t-il insisté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président de la Cngr-CI a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance à l'ensemble des participants, tout en adressant des prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Il a également renouvelé ses remerciements au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur du secteur du transport terrestre.

S'exprimant au nom des femmes, Diaby Brakissa s'est félicitée pour la tenue de cette cérémonie, qu'elle considère comme une initiative bénéfique pour l'ensemble de la communauté. Le représentant du Cosim, l'imam Diarra Moussa, a abondé dans le même sens, estimant que ce type de rencontre contribue à apaiser les cœurs, à éduquer les fidèles et à renforcer la crainte de Dieu.

« Organiser une telle activité dans une gare routière revient à sensibiliser directement les chauffeurs, les apprentis et les usagers à adopter des comportements responsables », a-t-il expliqué.

La cérémonie s'est achevée par une séance de bénédictions conduite par l'imam Tidjane Sylla, qui a formulé des prières pour une paix durable en Côte d'Ivoire, condition essentielle du développement. Il a également souhaité longue vie au président de la République.