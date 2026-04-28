Burkina Faso: Banque Atlantique renforce les capacités de plusieurs jeunes talents

Dans le cadre de son programme « Pépites Babf », Banque Atlantique Burkina Faso, filiale du groupe panafricain Banque centrale populaire (Bcp), a accueilli un groupe de jeunes talents pour le renforcement de leurs capacités, rapporte l'institution bancaire dans un communiqué, dont Fratmat.info a reçu copie ce lundi 27 avril 2026.

En effet, lancée en décembre 2025, cette initiative vise à renforcer l'employabilité des jeunes diplômés et à former une nouvelle génération de talents bancaires, conformément à la stratégie de responsabilité sociétale de la banque, axée sur le développement du capital humain.

Destiné aux diplômés de niveau Bac+4/5, ce programme repose sur une immersion professionnelle d'une durée d'un an au sein de la banque. Au cours de cette immersion, les jeunes talents seront formés et sensibilisés aux métiers de la banque. Ainsi, à travers cette démarche, la banque ambitionne de constituer un vivier de talents hautement qualifiés, à même d'accompagner durablement ses priorités de développement et de soutenir sa dynamique d'innovation.

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« Nous affirmons, à travers ce programme, notre volonté de contribuer activement à la formation d'une nouvelle génération de talents bancaires locaux à fort potentiel, en adéquation avec les mutations du secteur », a déclaré Sonia Kam, directrice du pôle engagement, qui représentait, à l'occasion, Moussa Touré, directeur général de la banque, ainsi que la direction générale.

Pour elle, cette ambition vise également à concilier performance économique et impact social, en offrant aux jeunes diplômés des opportunités concrètes de professionnalisation, tout en renforçant durablement le capital humain.

En outre, avec le programme « Pépites Babf », l'institution bancaire entend consolider sa marque employeur et réaffirme son positionnement d'acteur de référence dans le développement du capital humain. La banque illustre également son engagement en matière de responsabilité sociétale, en favorisant l'insertion professionnelle des jeunes, en ligne avec la vision panafricaine du groupe Bcp.