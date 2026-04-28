Togo: Bè-Est/Apédomé au rythme de l'Agbadja pour célébrer l'Ablodé Gbadja

27 Avril 2026
Télégramme228 (Lomé)

À l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Togo, la commune de Bè-Est/Apédomé a vibré ce lundi 27 avril au son du folklore local. Sur l'esplanade de la mairie annexe d'Akodesséwa, un spectacle d'Agbadja en plein air a rassemblé riverains, curieux et amoureux de la culture traditionnelle.

Offert par le groupe Novinyon Habobo (Ablo-Zogbé), ce moment artistique s'est voulu à la fois festif et mémoriel. À travers des rythmes emblématiques tels que l'Agbadja et le Gazo, les membres de ce groupe folklorique précité ont revisité une partie riche du répertoire culturel de Bè. Une manière de raviver les souvenirs collectifs et de transmettre aux plus jeunes les valeurs et expressions du terroir.

Le long de la voie pavée reliant Akodesséwa à Bè, passants et habitants se sont laissés emporter par l'ambiance. Danses, chants et percussions ont transformé l'espace public en une scène vivante, où chacun a trouvé sa place dans la célébration. Les corps se sont animés au rythme des tambours, témoignant de l'attachement profond des populations à leur patrimoine culturel.

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Organisée par la mairie de Bè-Apédomé, cette initiative s'inscrit dans une dynamique de promotion des identités culturelles locales, tout en offrant aux populations un moment de détente et de communion. En cette journée symbolique pour la nation togolaise, la commune a ainsi su conjuguer mémoire historique et valorisation du patrimoine.

Au-delà du spectacle, cet événement illustre la volonté des autorités locales de rapprocher la culture des citoyens et de faire de chaque célébration nationale un espace d'expression artistique et de cohésion sociale.

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