Togo: Jean Kissi appelle l'opposition à changer de logiciel

27 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Jean Kissi, ancien cadre du Comité d'action pour le renouveau (CAR), a lancé lundi un appel à une profonde remise en question au sein de l'opposition togolaise. Sa conclusion est sans détour : l'opposition doit changer de logiciel si elle veut un jour peser réellement dans le jeu politique.

Pour Kissi, l'idée de chasser totalement ceux qui sont au pouvoir pour s'y installer à leur place est une impasse. « Si nous considérons que nous devons renverser totalement ceux qui sont actuellement là pour que nous nous installions, nous avons raté. Non seulement nous aurons des difficultés à manager, mais nous risquons même d'être dégagés trois mois seulement après », a-t-il averti.

Sa proposition : apprendre d'abord à collaborer avec le pouvoir en place, sur la base de conditions définies par les deux parties -- dont une amnistie générale. Un compromis nécessaire, mais qui suppose une opposition unie et crédible.

Et c'est là que le bât blesse. Kissi reconnaît que l'opposition n'est pas en position de force pour imposer ses conditions. « Le pouvoir se demande avec qui il va discuter, vu que face à lui il ne retrouve que des trucs bringuebalants », a-t-il lâché.

Son diagnostic est lucide : avant de prétendre à l'alternance, l'opposition doit d'abord construire une dynamique unitaire crédible. Sans cela, tout appel au dialogue restera lettre morte.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.