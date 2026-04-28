Sénégal: BRVM - Baisse de la presque totalité des indices phares ce lundi 27 avril 2026

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 27 avril 2026, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), à l'exception de l'indice BRVM Principal, ont tous enregistré une baisse avec des degrés variables.

L'indice BRVM composite a enregistré un léger repli de 0,05% à 402,38 points contre 402,59 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en régression de 0,55% à 188,77 points contre 189,81 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a cédé 0,94% à 156,73 points contre 158,22 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a gagné 1,04% à 282,20 points contre 279,29 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation négative de 0,05% à 155,12 points contre 155,20 points la veille.

La valeur des transactions s'est établie à 1,279 milliard FCFA contre 1,362 milliard FCFA la veille.

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Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 7,874 milliards, en passant de 15 509,021 milliards FCFA la veille à 15 501,147 milliards FCFA le vendredi 24 avril 2026.

Celle du marché des obligations connait, de son côté, une baisse de 9,775 milliards, s'établissant à 12 001,249 milliards FCFA contre 12 011,024 milliards FCFA la veille.

Le Top des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,36% 63 345 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,28% à 1 695 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 6,89% à 2 250 FCFA), BOA Bénin (plus 3,53% à 8 500 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 3,42% à 3 780 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Niger (moins 5,53% à 3 415 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 3,69% à 2 610 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 2,17% à 1 800 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 1,76% à 16 200 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (moins 1,72% à 16 020 FCFA).