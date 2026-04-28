Soudan: L'ambassadeur du pays en Azerbaïdjan rencontre la présidente du parlement azerbaïdjanais

L'ambassadeur de la République du Soudan auprès de la République d'Azerbaïdjan, M. Anas Al-Tayeb Al-Jilani, a rencontré aujourd'hui la présidente du parlement azerbaïdjanais Mme Sahiba Gafarova.

La rencontre a porté sur les relations soudano-azerbaïdjanaises, la présidente du parlement a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur, soulignant la profondeur des relations fraternelles entre les deux pays et l'attachement de l'Azerbaïdjan à leur développement dans divers domaines. Elle a également salué les positions du Soudan soutenant l'Azerbaïdjan dans les forums régionaux et internationaux.

Mme Gafarova a en outre mis en exergue le niveau avancé des relations bilatérales entre Bakou et Khartoum, exprimant sa disposition à renforcer la coopération avec le Soudan. Elle a évoqué le rôle de l'Azerbaïdjan au sein de plusieurs plateformes parlementaires internationales ainsi que sa candidature à la présidence de l'Union interparlementaire (UIP).

De son côté, l'ambassadeur a exprimé sa reconnaissance à la présidente du parlement, saluant son rôle dans le soutien à l'action parlementaire internationale, et réaffirmant la volonté de développer les relations bilatérales dans tous les domaines.

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Il a également passé en revue l'évolution de la situation au Soudan et les avancées réalisées par les forces armées, ainsi que le progrès des accords en cours de finalisation en vue de leur signature entre les deux pays.

La rencontre s'est conclue par l'importance de poursuivre la coordination et les consultations, ainsi que d'intensifier les visites mutuelles, en vue de consolider le partenariat entre les deux pays et de promouvoir davantage les relations bilatérales.