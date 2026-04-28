Ile Maurice: Showtime Mauritius enflamme Trianon avec Chico & The Gypsies

Samedi soir, le Trianon Convention Centre a vibré au son des guitares gitanes et des voix de Chico & The Gypsies. Après le succès du concert de UB40, Showtime Mauritius a encore une fois marqué les esprits avec un spectacle plein de couleurs, réunissant des artistes internationaux et des talents locaux sur la même scène.

L'un des moments forts de la soirée a été la participation de deux chanteuses mauriciennes, Emma Constance et Raïssa Anseline. Cette initiative saluée par le public est le fruit d'un travail de longue haleine mené par l'équipe de Showtime Mauritius. Le projet, préparé pendant près d'un an, a finalement pris vie au coeur de l'océan Indien pour offrir un concert mémorable au public mauricien.

Eric Triton a ouvert la soirée avec énergie.

La soirée a démarré en beauté avec la performance énergétique d'Eric Triton, accompagné de son groupe Le Cool United People, donnant le ton d'un spectacle placé sous le signe de la diversité musicale. Dès l'arrivée de Chico & The Gypsies sur scène, la magie a opéré instantanément. Une connexion palpable s'est créée avec le public, qui n'a cessé de chanter, danser et applaudir du début à la fin.

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La fusion musicale entre les artistes locaux et internationaux a séduit les spectateurs avec un véritable voyage sonore. Jeunes et moins jeunes, mélomanes aguerris ou simples amateurs, tous se sont retrouvés dans cet univers musical riche et varié, fidèle à la philosophie de Showtime Mauritius : «Reviving the Golden Tunes».

L'ambiance était électrique.

Dans une déclaration, Nagillen Narrainen, le directeur commercial de Showtime Mauritius a salué cette belle réussite. Il a tenu à remercier chaleureusement les partenaires et sponsors pour leur soutien indéfectible, ainsi que toute l'équipe ayant oeuvré en coulisses pour donner vie à ce projet ambitieux. «Ce n'est que le début», a-t-il affirmé, laissant présager d'autres événements d'envergure à venir.