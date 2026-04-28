Ile Maurice: L'IFM dynamise avec une nouvelle série d'ateliers artistiques

L'institut français de Maurice (IFM) lance, à partir du mois de mai, une série d'ateliers artistiques pour dynamiser la scène culturelle locale. Encadrées par des professionnels passionnés, les activités proposées couvrent plusieurs disciplines : théâtre, chant, slam, histoire de l'art et créole mauricien. L'objectif est de rendre l'art accessible et vivant, tout en tenant compte du contexte mauricien.

Chaque atelier offre un espace propice à l'expression et à la confiance en soi, au-delà de l'apprentissage technique. Elles s'adressent notamment aux jeunes et aux adultes désireux de développer leur créativité et leur esprit critique. L'accent est mis sur la pratique, le partage et la transmission, avec parfois des présentations publiques en fin de parcours.

L'atelier de création théâtrale (14-17 ans) propose un espace pour explorer l'imaginaire et la construction de personnages à travers l'improvisation et le jeu collectif. Les participants créeront une oeuvre collective qui sera présentée au public.

Atelier de créole mauricien

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Quant à l'atelier de théâtre (à partir de 16 ans), il s'adapte au niveau des inscrits, des débutants aux pratiquants expérimentés. Les fondamentaux, tels que la respiration et la diction, y sont enseignés, tout en proposant des formats diversifiés. Découvrez un atelier conçu pour apprendre les bases du créole mauricien tout en plongeant dans son contexte culturel.

Les séances privilégient l'oral et l'écrit, et intègrent des éléments d'histoire et de culture pour donner du sens à l'apprentissage. Destiné aux 16 ans à monter, le programme s'ajuste selon le niveau et les besoins, que ce soit pour débuter, se perfectionner ou pratiquer la langue au quotidien. Animé par Jeannot Nadal, enseignant de français depuis six ans, cet atelier bénéficie d'une solide expertise en créole mauricien.

Intervenant à l' Institut français de Maurice (IFM) depuis un an, il propose des cours pratiques axés sur la communication quotidienne, la lecture et l'écriture de base, ainsi que sur des repères historiques et culturels de Maurice. À l'écoute des participants, il conçoit et adapte les supports pédagogiques en fonction des attentes individuelles et collectives.

L'atelier d'histoire de l'art, ouvert dès 16 ans, invite à découvrir l'art moderne et contemporain à travers l'étude de courants, d'artistes et d'oeuvres, grâce à des échanges et des visites d'expositions, sur place ou en ligne. Les ateliers de chant et de slam, accessibles à tous, mettent l'accent sur la technique vocale, l'écriture et la prise de parole, dans un esprit de partage et d'expression personnelle.

Ils offrent un espace d'affirmation et de partage. Avec cette nouvelle offre, l'IFM réaffirme son engagement à soutenir et enrichir la vie culturelle mauricienne, en créant des espaces où l'art est à la fois vivant, accessible et profondément ancré dans le contexte local.