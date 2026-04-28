Soudan: Le commissaire des réfugiés rencontre la mission de la Commission européenne pour l'aide humanitaire

Le commissaire des réfugiés, Dr Nazar Al-Tejani Ahmed Abu Al-Gasim, a reçu dimanche dans son bureau au siège de la Commission des réfugiés à Khartoum, la mission du bureau de la Commission européenne pour l'aide humanitaire, actuellement en visite dans le pays, en présence de la représentante du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les affaires des réfugiés au Soudan, Mme Marie-Hélène.

Le commissaire des réfugiés a accueilli la visite de la délégation européenne, soulignant les défis rencontrant le Soudan dans la période d'après-guerre, en raison de la destruction massive et systématique qui a visé les infrastructures et les installations civiles.

Selon le service de presse de la Commission, la réunion a porté sur les efforts de la Commission et les partenaires nationaux et internationaux pour reprendre les opérations d'enregistrement des réfugiés dans la première semaine de mai, ainsi que la délivrance de documents d'identité, malgré la destruction systématique et le vol des équipements d'enregistrement.

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Dr Nizar a précisé qu'il y a plus de 35 000 demandeurs d'asile en attente d'enregistrement, ainsi que ceux qui ont besoin de renouveler leurs cartes, révélant la tendance à délivrer une nouvelle carte aux réfugiés contenant le numéro d'étranger.

La chef de la délégation a affirmé qu'ils oeuvreraient avec les pays de l'Union européenne à l'élaboration de programmes de haute priorité pour le Soudan axés sur les programmes de développement.