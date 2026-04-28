Congo-Brazzaville: Secteur des transports - Réhabiliter le CFCO, un dossier décisif pour le ministre Josué Rodrigue Ngouonimba

Après la publication de la nouvelle équipe gouvernementale, la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande sortante, Ingride Olga Ghyslaine Eboukas-Babackas, qui prend la charge du ministère de la Sécurité sociale, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, a demandé, le 27 avril à Brazzaville, à son successeur, Josué Rodrigue Ngouonimba, de « poursuivre l'œuvre déjà entamée de la mutation en profondeur d'un secteur de transport multimodal crucial pour le développement économique de notre pays ».

Le nouveau ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Josué Rodrigue Ngouonimba, a pris ses fonctions au terme de la passation de service avec la sortante Ingride Olga Ghyslaine Eboukas-Babackas. Parmi les nombreux dossiers qui l'attendent, la réhabilitation du Chemin de fer Congo-océan (CFCO) et la ligne ferroviaire Mont-Mbello jusqu'à Mayoko.

De même, la ministre sortante a rappelé à son homologue d'œuvrer davantage à la recherche permanente de la performance, découlant d'une bonne gestion axée sur les résultats. « Je vous remets les clés de cet édifice avec confiance, afin qu'à votre tour, vous conduisiez à terme tous les travaux que requièrent une structure consolidée, une politique publique à même de mieux abriter les solutions, les réformes destinées à satisfaire les attentes des agents économiques et les exigences de l'accélération de la marche vers le développement », a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le ministre Josué Rodrigue Ngouonimba, dans une allocution brève, a dit que « (...) c'est le résultat qui compte. (...) Les transports concernent toute la mobilité, nous avons la vision du chef d'État, nous avons le programme de société du Président et les consignes reçues du président ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En outre, la digitalisation du secteur des transports est aussi pour l'actuel ministre un aspect à relever. « Au dernier Conseil, nous échangieons avec la ministre qui me le rappelait, parce que cela la concernait essentiellement, c'était la digitalisation du secteur. Certains audits qu'il fallait absolument lancer. Donc, je suppose que les cadres qui sont ici aideront le pays au travers de notre modeste personne à atteindre certains objectifs et nous comptons sur votre sens du professionnalisme, nous comptons sur votre rectitude dans le travail pour que nous apportions notre part aussi à ce secteur », a indiqué le ministre Josué Rodrigue Ngouonimba.

Au terme de cette passation des consignes, le ministre des Transports entrant a improvisé une séance de travail avec les cadres de ce ministère afin de voir déjà certains dossiers plus importants.