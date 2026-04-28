Congo-Brazzaville: Gouvernement - Urbain Fiacre Opo veut booster le secteur des mines

Urbain Fiacre Opo a officiellement pris ses fonctions, le 27 avril à Brazzaville, en qualité de ministre des Industries minières et de la Géologie. Il remplace à ce poste le ministre d'État, Pierre Oba, appelé à d'autres fonctions.

Suite à la publication du décret n°2026-176 du 24 avril 2026 portant nomination membres du gouvernement, Urbain Fiacre Opo a été nommé ministre des Industries ministères et de la Géologie. Lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Pierre Oba, il a promis de travailler selon les instructions de la hiérarchie pour un rendement efficace.

Ancien directeur général des Mines, Urbain Fiacre Opo est un fils de la maison. Il a promis ainsi de mettre son expérience en œuvre afin non seulement de poursuivre le travail de son prédécesseur, mais d'apporter une nouvelle touche dans la gestion et la valorisation des mines congolaises. Pour ce faire, il compte sur la participation des cadres sous tutelle.

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« Monsieur le ministre d'État, ministre à la présidence chargée des Affaires politiques, je suis persuadé que ce choix qui m'honore est à inscrire à votre actif. C'est la récompense du travail de qualité et de l'esprit d'équipe que vous avez cultivé et développé depuis votre arrivée à la tête de ce département. Je mesure l'ampleur des défis auxquels je serai confronté, mais une seule ambition m'habite, servir na nation. En travaillant durement, nos actes parleront », a-t-il indiqué après avoir remercié le président de la République et le chef du gouvernement.

Urbain Fiacre Opo est, en effet, une figure clé du ministère des Industries minières et de la Géologie, qui a pris part à la validation des études de base et aux conventions d'exploitation minière. C'est un expert du secteur. Récemment, il a été récompensé TPAV Média pour son engagement au travail

Le ministre sortant, pour sa part, lui a transmis tous les dossiers avant de lui prodiguer quelques conseils pour le fonctionnement du secteur des mines et de la géologie. Il a demandé que les initiatives et projets engagés soient maintenus et connaissent leur aboutissement pour le bien de la République.

Notons que le ministère en charge des Mines conçoit et met en œuvre la politique du gouvernement pour diversifier l'économie via l'exploitation minière (Fer, potasse, or). Il gère les titres miniers, la recherche géologique et le contrôle des activités du secteur.