Congo-Brazzaville: Distinction - Le Culpac honore le ministre d'Etat belge, André Flahaut, en qualité de 'Garant crédible pour la paix'

Confiant en la capacité d'André Flahaut de porter un message d'humanité, d'encourager les initiatives de paix et d'inspirer les générations présentes et futures, le Conseil universel de la paix des nations et des continents (Culpac) l'a désigné, le 14 avril à Bruxelles, en Beldique, comme "Garant crédible pour la paix".

Accréditée auprès de l'Union européenne et reconnue pour son engagement dans la promotion de la paix et des droits humains, le Culpac a couronné le ministre d'Etat belge pour son engagement en faveur de la paix, du dialogue et des droits humains, avec le soutien du Collectif européen des Droits humains et de la diplomatie, à travers son chef de mission, Björn Hultin.

Accompagné du conseiller diplomatique Patrice Salaga, le directeur général du Culpac, Daniel Santu Biko, dans son mot de circonstance, a indiqué : « Nous sommes ici pour honorer une personnalité dont le parcours, la constance et le sens du devoir ont contribué à promouvoir le dialogue, la compréhension et la paix. La désignation de M. André Flahaut, en qualité de « Garant crédible de la paix, s'inscrit dans une démarche qui vise à reconnaître celles et ceux dont l'action, au fil des années, a favorisé la stabilité, la coopération et la dignité humaine. Cette distinction n'est pas une récompense : elle est un témoignage moral, une marque de confiance, un signe de reconnaissance envers un engagement qui dépasse les fonctions et les circonstances ».

Il a ajouté que « La paix n'est pas seulement l'absence de conflit. Elle est la présence active de justice, de solidarité et de fraternité. Elle se nourrit de gestes simples, de paroles justes, d'initiatives qui rapprochent plutôt qu'elles ne divisent. Elle se construit dans les institutions, mais aussi dans les consciences ».

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S'adressant à André Flahaut, Daniel Santu a dit : « À travers cette nomination, nous saluons votre engagement public, votre attachement au dialogue et votre constance dans la promotion des valeurs essentielles à la cohésion sociale. Votre parcours témoigne d'une volonté profonde de servir, de rassembler et de contribuer à un climat de compréhension entre les personnes et les communautés... En vous confiant cette distinction, nous exprimons notre confiance dans votre capacité à porter un message d'humanité, à encourager les initiatives de paix et à inspirer les générations présentes et futures ».

Après avoir reçu la médaille de la paix des mains de Daniel Santu, le ministre d'État belge, André Flahaut, a exprimé sa gratitude envers le Collectif européen et le Culpac pour cette reconnaissance. Il a également souligné son engagement et son adhésion dans le programme «Ville de la paix » auquel est associé depuis 2023 la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, en République démocratique du Congo, pour son développement intégral.

Notons-le, le Collectif européen des droits humains et de la diplomatie est une structure regroupant des lobbyistes, des responsables politiques, des experts, des spécialistes et des acteurs engagés dans la défense des droits humains et le dialogue interculturel. Il s'affirme comme un espace européen de référence dédié à la diplomatie citoyenne, à la promotion des droits fondamentaux et à la consolidation de la paix, tout en représentant également une opportunité stratégique pour renforcer la coopération entre les institutions européennes et les acteurs de la société civile œuvrant pour la paix et les droits humains.