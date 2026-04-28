Cameroun: Georges-Gilbert Baongla, fils auto-proclamé de Paul Biya, convoqué à la gendarmerie

Georges-Gilbert Baongla, qui se présente lui-même, de longue date, comme le fils aîné du président du Cameroun Paul Biya, est convoqué, mardi 28 avril, à la gendarmerie. L'homme de 62 ans, président d'un parti politique - dénommé Parti républicain -, connu pour être aussi un ancien patron presse, est attendu au service central des recherches judiciaires, à Yaoundé, pour répondre d'une plainte contre lui pour usurpation de titre, diffamation et cybercriminalité. L'identité du plaignant n'a pas été révélée, mais des sources proches de la famille présidentielle évoquent une initiative du ministère public.

Joint par RFI, plusieurs officiels du palais présidentiel d'Etoudi sont formels : la plainte contre Georges-Gilbert Baongla n'émane d'aucun membre de la famille du chef de l'État du Cameroun. Son cas est même traité avec une certaine distance. « C'est un comique, on l'a toujours perçu comme tel et on n'y a jamais prêté une attention particulière », confie sous anonymat une source proche de la famille.

Ces derniers jours, Georges-Gilbert Baongla a pourtant lourdement remis en question la filiation de Franck Biya, le fils aîné du président de la République Paul Biya, sur les plateaux de télévision où il était invité. Sur Info TV, une télévision émettant de Yaoundé, il a affirmé que le président n'avait que trois enfants légitimes : lui-même, Junior et Brenda Biya. Franck aurait, selon lui, été adopté.

Mais Georges-Gilbert Baongla va plus loin. Du fait de la filiation présidentielle qu'il revendique, il affirme être en droit d'être nommé vice-président de la République, une fonction récemment instituée au Cameroun. Il n'a pas fallu longtemps pour que cette sortie fasse réagir dans le pays et pour que Baongla soit convoqué, avec obligation de se présenter ce 28 avril au service central des recherches judiciaires.

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