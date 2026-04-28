Congo-Kinshasa: Les autorités annoncent la création d'une Garde minière pour sécuriser les ressources du pays

Composée à terme de 20 000 paramilitaires qui seront déployés dans 22 des 26 provinces du pays, ces nouveaux agents auront, à terme, vocation à remplacer les policiers et les soldats qui sécurisent actuellement les sites miniers congolais. L'ensemble de la chaîne d'exploitation sera concernée, des gisements au convoyage des produits miniers.

En République démocratique du Congo (RDC), l'Inspection général des mines (IGM) a annoncé dans un communiqué publié lundi 27 avril la création d'une Garde minière, autrement dit la création d'une unité considérée comme « paramilitaire » dont la principale mission sera de sécuriser les actifs miniers du pays. L'ensemble de la chaîne d'exploitation sera concernée : les gisements bien sûr, mais aussi le convoyage des produits miniers sur l'ensemble du territoire.

L'objectif de l'IGM est de déployer 20 000 agents dans 22 des 26 provinces du pays d'ici la fin de l'année 2028, avec un premier contingent opérationnel comprenant entre 2500 et 3000 hommes dès décembre prochain. Dans cette perspective, l'ouverture du recrutement est prévue le mois prochain. À terme, ces nouveaux agents ont vocation à remplacer tous les policiers et militaires actuellement présents sur les différents sites miniers du pays.

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L'IGM a par ailleurs annoncé que ce programme était financé à hauteur de 100 millions de dollars et qu'il s'inscrivait dans le cadre des accords économiques signés par Kinshasa avec les États-Unis et les Émirats arabes unis.