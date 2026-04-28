Sénégal: La renaissance de Bamba Dieng à Lorient

Qui sera l'élu pour le prix Marc-Vivien Foé 2026 ? Ils sont onze sur la ligne de départ pour le trophée de meilleur joueur africain de la saison de Ligue 1. Chaque jour jusqu'au 11 mai, jour de la proclamation des trois finalistes, RFI vous présente les nommés pour la succession du Marocain Achraf Hakimi. Parmi les prétendants, Bamba Dieng, l'attaquant de Lorient.

« J'ai mis beaucoup de choses en place, que ce soit physiquement ou mentalement. Je pense que c'est ça qui a fait que ça a payé un petit peu ». Cela faisait trois ans que le natif de Pikine n'avait plus été étincelant en Ligue 1. Car oui, Bamba Dieng n'a fait son retour dans le groupe professionnel qu'en novembre dernier, lui qui était cantonné à l'équipe réserve après un prêt non concluant à Angers. Mais c'est avant tout son état d'esprit qui a fait la différence pour son entraîneur Olivier Pantaloni.

« Le meilleur attaquant sénégalais »

« À partir du moment où il a travaillé sérieusement avec nous, j'ai échangé avec lui, en lui disant que s'il s'inscrivait dans le projet, il n'y avait aucun souci. Il allait être considéré comme les autres joueurs. Ses qualités, il ne les avait pas perdues », dit le coach.

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Résultat, il est le meilleur buteur africain sur l'année civile 2026 dans les cinq grands championnats. Une bonne forme qui devrait être récompensée en fin de saison, selon le consultant de Radio Foot Yoro Mangara. « Dans la tête de l'entraîneur du sélectionneur national, Bamba Dieng fera partie de l'équipe nationale du Sénégal qui ira dans moins de deux mois aux États-Unis. C'est tout simplement aujourd'hui le meilleur attaquant sénégalais. »

En fin de contrat le 30 juin prochain, pas sûr que son avenir s'inscrive en Bretagne. Plusieurs formations étrangères s'intéressent au profil de celui que l'on surnomme « Bamba Goal ».