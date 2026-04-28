Congo-Brazzaville: Handball - Le tournoi de gala se poursuit normalement

Le tournoi de gala lancé depuis le 5 avril par la dynamique le Réveil du handball congolais s'est poursuivi, le 24 avril, dans une autre installation : le gymnase Michel D'Ornano.

En seniors hommes, Orange a battu Patronage 28-15. Lion sport a eu raison de JSO 34-27 et Petro a dominé AVR 30-25. En seniors dames, Orange a pris le meilleur sur Asel 30-19 et Lion sport a dominé Asoc 30-25.

A travers l'organisation de ce tournoi, la dynamique le Réveil du handball congolais met un accent particulier sur l'entraînement, le maintien de la forme des équipes en vue de relancer la discipline en tenant compte des difficultés d'organiser des compétitions nationales. Il vise à favoriser l'esprit d'équipe et de fraternité, mais aussi de permettre aux techniciens d'évaluer le niveau des athlètes, d'identifier leurs faiblesses et d'améliorer leurs performances en vue des prochaines compétitions de grande envergure.

Cette dynamique a organisé les rencontres de vendredi dernier pour rendre hommage à l'Interclub, vainqueur de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe de handball en 2007 à Mahdia, en Tunisie, devant Abo Sport, une autre formation congolaise. Le club a célébré, en effet, le 25 avril au gymnase Michel D'Ornano, le 19ᵉ anniversaire de cette victoire. L'Inter Club est le dernier club congolais à remporter une compétition africaine de clubs.