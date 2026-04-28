Tunisie: Importations de panneaux solaires chinois en 2026 - Le pays signe la plus forte progression dans le monde arabe

Les importations de panneaux solaires chinois dans le monde arabe ont fortement progressé au premier trimestre 2026, atteignant 5,59 gigawatts (GW), contre 4,67 GW un an plus tôt, soit une hausse de 920 mégawatts. Une dynamique qui reflète l'accélération des stratégies de transition énergétique dans la région, avec une performance particulièrement marquée de la Tunisie, qui enregistre la plus forte croissance.

Selon des données publiées par l'Unité de recherche sur l'énergie, les dix principaux pays arabes importateurs ont intensifié leurs achats d'équipements photovoltaïques, principalement en provenance de Chine, leader mondial du secteur. Cette progression s'inscrit dans un contexte de diversification du mix énergétique et de réduction de la dépendance aux combustibles fossiles. Les Émirats arabes unis arrivent largement en tête du classement, avec 1,74 GW importés entre janvier et mars 2026, en hausse de 34% sur un an. Ils devancent Arabie saoudite (1,01 GW), malgré un recul notable de 42% par rapport à la même période de 2025.

Derrière ce duo de tête, plusieurs pays enregistrent des progressions significatives. L'Irak atteint 0,60 GW (+87,5%), tandis que le Yémen affiche une croissance record de 193% à 0,44 GW. L'Égypte complète le top 5 avec 0,40 GW, en hausse de 150% sur un an. Dans le reste du classement, le Maroc (0,35 GW) et l'Algérie (0,31 GW) confirment leur engagement dans le solaire, bien que ce dernier enregistre un recul par rapport à 2025.

La Tunisie, quant à elle, se distingue nettement par la rapidité de sa progression. Avec 0,26 GW importés au premier trimestre 2026 contre seulement 0,05 GW un an auparavant, le pays enregistre une hausse spectaculaire de 420%, la plus élevée de la région. Cette performance traduit une accélération notable des investissements dans les énergies renouvelables, malgré un volume global encore inférieur à celui des leaders régionaux.

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Enfin, Oman et la Jordanie ferment le classement avec respectivement 0,24 GW chacun, marquant également des hausses importantes, notamment pour Oman (+300%). Cette montée en puissance des importations de panneaux solaires illustre une transformation structurelle du paysage énergétique arabe. Portée par des projets de grande envergure, à l'image du complexe solaire Mohammed ben Rachid Al Maktoum à Dubaï, elle confirme la volonté des États de renforcer la part des énergies propres dans leur production électrique.

Des données complémentaires issues du centre de réflexion Ember confirment par ailleurs que cette dynamique devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres, à mesure que les projets solaires se multiplient dans la région. Au-delà des volumes, c'est donc la vitesse de transformation qui retient l'attention, avec une Tunisie en pleine accélération et des pays émergents comme l'Irak ou le Yémen qui redessinent progressivement la carte énergétique du monde arabe.