Tunisie: Pourquoi - Les fous du volant

Concernant le code de la route, tous les panneaux d'interdiction et de priorité doivent être scrupuleusement respectés pour les usagers de la route, aussi bien pour leur sécurité que pour celle des autres.

Mais il y en a un qui est encore plus sacré que les autres. C'est le passage piéton qui, paradoxalement, est le moins respecté par les automobilistes, le piéton étant le dernier de leurs soucis parce qu'il ne représente aucun danger pour eux. C'est ainsi qu'on constate que des automobilistes, au lieu ralentir à l'approche d'un passage clouté, accélèrent bien qu'il y ait des piétons engagés et qui, pour échapper au danger, doivent presser le pas pour se mettre à l'abri de ces fous du volant. Et si on installait des caméras pour remettre un peu d'ordre ?