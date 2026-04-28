Cameroun: Visite du pape Léon XIV au pays - 50 milliards de F CFA et des zones d'ombre qui interrogent

50 milliards de francs CFA. C'est le coût estimé de la visite pontificale au Cameroun. Un chiffre qui choque, dans un pays où le salaire minimum mensuel dépasse à peine 36 000 F CFA. La messe est dite mais les comptes, eux, restent ouverts.

Quatre jours, une facture colossale

Le pape Léon XIV a séjourné quatre jours au Cameroun, dans le cadre d'une tournée africaine comprenant également l'Algérie, l'Angola et la Guinée équatoriale. Sa visite s'inscrit dans une tradition d'engagements pastoraux continentaux mais son coût, révélé par Jeune Afrique, dépasse l'entendement ordinaire.

Plusieurs sources contactées par la publication ont fait état d'irrégularités graves dans la préparation de l'événement. Marchés publics contestés, prélèvements sur fonds publics, délégations étrangères fictives : les zones d'ombre s'accumulent avant même que les enquêtes formelles ne débutent.

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La corruption en arrière-plan

L'ironie est cinglante. Durant son séjour, Léon XIV a lui-même appelé à « briser les chaînes de la corruption ». Ce discours résonnait encore dans les rues de Yaoundé quand les premières révélations ont filtré.

Ce paradoxe n'est pas anodin. Il expose une tension structurelle : les événements d'État à haute visibilité génèrent des flux financiers massifs, souvent peu encadrés. Au Cameroun, les marchés publics liés aux visites officielles échappent régulièrement aux procédures normales de passation.

Les sources citées évoquent notamment de l'or prélevé sur fonds publics une allégation qui, si elle se confirme, relèverait du détournement caractérisé.

Les mécanismes d'une opacité organisée

Comment une visite de quatre jours peut-elle coûter autant ? Le financement de la visite pontificale repose sur plusieurs enveloppes distinctes : sécurité, logistique, infrastructures temporaires, accueil des délégations. Chaque poste constitue un vecteur potentiel de surfacturation.

Les délégations étrangères dites « fictives » représentent un mécanisme classique : des accréditations officielles sont émises pour des participants qui n'existent pas, permettant de justifier des dépenses d'hébergement et de protocole sans contrepartie réelle.

Le scandale financier camerounais en gestation suit un schéma documenté dans d'autres contextes africains : événement à contrainte temporelle forte, décisions prises en urgence, contournement des appels d'offres, multiplication des intermédiaires.

Ce que cette affaire révèle et ce qu'elle risque de changer

À court terme, dans les six à douze prochains mois, la pression sur le gouvernement camerounais va s'intensifier. Les partenaires bilatéraux France, Union européenne, Banque mondiale observent. Une enquête parlementaire ou judiciaire est possible, voire probable si les révélations se précisent.

À moyen terme, sur trois à cinq ans, cette affaire s'inscrit dans un débat plus large sur la gouvernance des grandes manifestations religieuses et politiques en Afrique centrale. Le Vatican lui-même pourrait être amené à revoir ses protocoles de coordination financière avec les États hôtes.

Le risque institutionnel est réel. Si les allégations relatives aux fonds publics détournés sont confirmées, plusieurs responsables de l'organisation pourraient être mis en cause avec des implications directes sur la crédibilité du gouvernement Biya à l'approche d'une période électorale.

Une question qui demeure

Léon XIV est reparti. Ses mots sur la corruption flottent encore. Mais qui, au Cameroun, aura le mandat et le courage d'ouvrir les comptes de sa propre visite ?