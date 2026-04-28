Tunisie: Ben Arous - Un nouvel espace balnéaire moderne en préparation à Radès

27 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le front de mer de Radès, dans le gouvernorat de Ben Arous, s'apprête à accueillir un projet d'aménagement d'envergure.

Les travaux de création d'un espace balnéaire multifonctionnel devraient démarrer dans les prochains jours, avec une livraison prévue au début de la prochaine saison estivale. Selon les déclarations de Fethi Mejri, secrétaire général chargé de la gestion de la municipalité de Radès, le projet a atteint une phase avancée. L'étape de l'appel d'offres a été finalisée et l'entreprise en charge des travaux a été désignée. Celle-ci a déjà entamé les opérations de levé topographique sur le terrain, en prélude au lancement effectif du chantier.

Ce projet vise à répondre aux attentes des habitants en matière d'amélioration du littoral et de valorisation de la plage de Radès. Il prévoit notamment la reconstruction et l'aménagement de la clôture sur toute la longueur de l'espace balnéaire, la réhabilitation des trottoirs ainsi que la création d'espaces dédiés au repos et aux loisirs.

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Le programme comprend également l'installation d'équipements urbains, tels que des bancs et des poubelles, la mise en place d'un éclairage public décoratif, ainsi que la création d'un poste de surveillance relevant de la protection civile. Des aménagements spécifiques sont aussi prévus pour faciliter l'accès des piétons et des personnes à besoins spécifiques à la plage.

À travers ce projet, les autorités locales ambitionnent de redonner vie à cet espace, longtemps considéré comme un lieu de prédilection pour les familles et les estivants, notamment durant la saison estivale et les périodes de vacances. L'objectif est de restaurer l'attractivité du front de mer de Radès et d'en faire à nouveau une destination de détente et de loisirs prisée.

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