Le Groupe africain (AG) des ambassadeurs à Genève a tenu un atelier stratégique de haut niveau visant à consolider la position commune du continent en vue de la prochaine reprise de la session de l'IGWG6. Ces négociations visent à résoudre la partie la plus controversée de l'Accord de l'OMS sur les pandémies : le Système d'accès aux agents pathogènes et de partage des avantages (PABS). Adopté par l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2025 afin d'éviter que ne se reproduisent les inégalités observées pendant la pandémie de COVID-19, l'Accord de l'OMS sur les pandémies constitue une avancée historique et un jalon juridique pour la santé publique mondiale.

Face à un moment charnière de la diplomatie sanitaire mondiale, le Groupe africain a pris des mesures pour finaliser ses préparatifs afin de préserver les intérêts du continent lors des dernières étapes cruciales de la négociation d'un système PABS.

En ouvrant l'atelier, la coordinatrice du Groupe africain pour les questions de santé, S.E. l'ambassadrice Ever Mlilo, représentante permanente du Zimbabwe auprès de l'ONU à Genève, a souligné l'importance de cette rencontre, qui offre un espace pour élaborer une stratégie « en tant que voix africaine unie et renforcée dans ces dernières phases des négociations ».

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L'atelier des ambassadeurs du Groupe africain a été précédé d'un atelier préparatoire réunissant les négociateurs experts du Groupe africain. Cet atelier s'inscrivait ainsi dans un processus préparatoire stratégique à deux niveaux rendu possible grâce au généreux soutien du Global Center for Health Diplomacy and Inclusion (CeHDI - Centre mondial pour la diplomatie sanitaire et l'inclusion).

L'atelier a réaffirmé la position du Groupe africain quant à la traduction du principe d'équité en une réalité opérationnelle du système PABS. « Il doit préserver l'intégrité fondamentale du principe d'équité en garantissant sa mise en oeuvre concrète », a déclaré l'Observateur permanent de l'Union africaine, S.E. le Dr Girma Amente Nono, lors de son allocution de bienvenue.

Les participants ont également exprimé leur gratitude envers le CDC Afrique pour son appui technique et ses conseils tout au long du processus de l'IGWG.

S.E. le Dr Jean Kaseya, Directeur général du CDC Afrique, a adressé un message vidéo à l'atelier, présentant la solidarité africaine comme la pierre angulaire des discussions en cours. Il a affirmé qu'une « position continentale unifiée et affirmée » était non négociable pour préserver les intérêts de l'Afrique lors de la reprise de la session de l'IGWG6 et garantir que le cadre d'accès aux agents pathogènes et de partage des avantages (PABS) aboutisse à des « résultats tangibles et équitables » pour tous les Africains.

Alors que la reprise de la session de l'IGWG6 est prévue du 27 avril au 1er mai 2026, le Groupe africain demeure résolu et uni dans sa mission de protection de la sécurité sanitaire et de la souveraineté du continent.