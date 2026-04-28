Afrique: Immunisation - Comment réduire les inégalités d'accès à la vaccination dans le monde ?

communiqué de presse

Aujourd'hui, de nombreuses maladies peuvent être prévenues grâce à la vaccination. Depuis 1974, Médecins Sans Frontières (MSF) oeuvre pour un accès élargi à celle-ci, notamment pour les pays qui en sont exclus. Nos équipes sont en première ligne afin de vacciner le plus grand nombre,, notamment les enfants. À l'occasion de la semaine mondiale de la vaccination, MSF fait le point sur les progrès et les obstacles dans l'accès aux vaccins vitaux dans le monde.

Le rôle de la vaccination : un enjeu central de santé publique

L'immunisation, processus consistant à protéger l'organisme humain contre les maladies infectieuses, généralement par l'administration de vaccins, réduit les risques de contracter une maladie en agissant sur les défenses naturelles de l'organisme pour développer une protection contre les maladies évitables.

La vaccination permet actuellement d'éviter entre 3,5 et 5 millions de décès des suites de maladies évitables chaque année, telles que la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la grippe et la rougeole. Les vaccins jouent également un rôle très important dans la prévention et la maîtrise des épidémies de maladies infectieuses, telles que la tuberculose, la rougeole ou encore le paludisme.

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Toutefois, bien qu'ils constituent l'un des outils de santé publique les plus efficaces pour se prémunir contre les maladies, les vaccins ne sont pas toujours abordables, ni adaptés aux différents contextes. En 2024, 14,3 millions d'enfants n'ont reçu aucun vaccin. La moitié vivait dans des zones vulnérables, exclues des soins ou touchées par des conflits. Pour certaines maladies, il n'existe tout simplement pas encore de vaccins disponibles.

Des progrès majeurs qui pourraient faire avancer la vaccination dans le monde

Un vaccin contre la tuberculose chez les adolescents et les adultes

La tuberculose continue de causer la mort de plus d'un million de personnes chaque année. Le vaccin BCG destiné aux jeunes enfants contre les formes graves de tuberculose reste encore largement inaccessible dans les pays à faible ressources, et il n'existe actuellement aucun vaccin approuvé qui protège les adultes et les adolescents de plus de 15 ans, que ce soit avant ou après une exposition à une infection tuberculeuse. Plusieurs vaccins en cours de développement clinique montrent des premiers résultats prometteurs et pourraient bientôt déboucher sur un vaccin viable et accessible.

L'arrivée d'un vaccin, associée à un investissement soutenu dans les traitements préventifs, les moyens de dépistage, tel que le projet TACTIC, basé sur les recommandations de l'OMS et les schémas thérapeutiques efficaces, constituerait une avancée majeure vers la réduction de la mortalité due à cette maladie.

Innover pour lutter contre l'inaccessibilité des soins dans les zones reculées

Plusieurs innovations pourraient permettre un accès plus large. Les patchs à microréseaux (MAP) permettent d'administrer des vaccins par voie cutanée, sans aiguille ni seringue. Ce format d'administration présente de nombreux avantages par rapport aux vaccins classiques, notamment dans les régions aux ressources limitées. Ils sont plus faciles à transporter, plus résistants aux hautes températures et peuvent être administrés par des agents de santé communautaires ou des bénévoles après une brève formation. En investissant dans des outils médicaux innovants comme celui-ci, MSF souhaite permettre à davantage de personnes vivant dans des zones reculées, ou touchées par des conflits d'avoir accès à des vaccins vitaux.

En savoir plus sur notre étude consacrée à l'utilisation des MAP dans les contextes humanitaires

De nombreux obstacles à lever pour un accès à la vaccination dans les pays aux ressources limitées

Hépatite B : l'urgence de protéger les nouveau-nés dès la naissance

Chaque année, plus d'un quart de million d'enfants contractent l'hépatite B chronique à la naissance, entraînant de nombreux décès prématurés dus au cancer du foie ou à d'autres maladies hépatiques. Ces décès pourraient être évités si le vaccin contre l'hépatite B - un vaccin abordable soutenu par Gavi, l'Alliance du vaccin depuis 2024 - était administré à tous les nouveau-nés dans les 24 heures suivant leur naissance.

Développer des vaccins contre les maladies tropicales négligées (MTN)

Les maladies tropicales négligées (MTN) touchent plus d'un milliard de personnes et son souvent à l'origine de problèmes de santé publique majeurs. Cependant, comme ces maladies impactent principalement les communautés pauvres des régions tropicales, et touchent rarement, voire jamais, les populations des pays riches, la recherche et le développement des vaccins contre ces maladies suscitent peu d'intérêts et bénéficient de financements très limités. Des vaccins sûrs et efficaces, notamment contre la fièvre Lassa, contribueraient de manière significative à réduire le nombre de cas de maladies négligées dans les zones les plus touchées.

Elargir l'accès à la vaccination pour tous à travers le monde

Il est impératif que les vaccins soient fournis et administrés rapidement et sans interruption à tous les enfants, partout dans le monde, et en particulier à ceux qui vivent dans des zones souvent mal desservies par les campagnes de vaccination. Pour ce faire, investir dans la recherche et dans la mise en place de programmes de vaccination est primordial.