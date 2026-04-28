Tunisie: Enseignement Supérieur - Recrutement prochain de 1350 docteurs

Lors d'une séance plénière tenue ce lundi 27 avril 2026 au palais du Bardo, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Belaïd, a levé le voile sur les prochaines étapes de la stratégie nationale pour l'emploi des chercheurs et la modernisation de l'université.

Face aux interrogations des députés de l'Assemblée des représentants du peuple, le ministre a d'emblée placé l'emploi des titulaires de doctorat au sommet des priorités gouvernementales. Il a ainsi annoncé le lancement imminent d'un concours d'envergure visant à recruter 1350 docteurs dans une première phase. Selon ses déclarations, l'examen des dossiers débutera sous peu, le ministère travaillant actuellement de concert avec le ministère des Finances et la Présidence du Gouvernement pour maximiser les capacités d'accueil et ouvrir le plus grand nombre de postes possible.

Abordant la question sensible des enseignants contractuels, Moncef Belaïd a tenu à clarifier la position de l'État. Loin de considérer ce dispositif comme une forme d'emploi précaire, il l'a présenté comme une étape transitoire et formatrice. Pour le ministre, le contrat constitue une première immersion professionnelle permettant aux jeunes docteurs de forger leur expérience pédagogique avant d'intégrer durablement le corps universitaire.

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L'ambition tunisienne se décline également sur la scène internationale. Le ministre a détaillé les efforts déployés pour soutenir le positionnement des universités nationales dans les classements arabes et mondiaux. Cette montée en puissance repose sur des programmes de financement spécifiques et une mise à niveau des indicateurs de qualité. Si les résultats varient selon les organismes de notation, Moncef Belaïd a assuré que le ministère accompagne chaque établissement pour affiner ses performances et accroître son rayonnement régional.

Enfin, la refonte pédagogique reste le chantier majeur pour garantir l'avenir des diplômés. Une vaste campagne de restructuration des parcours de formation est en cours, avec pour ligne directrice l'adéquation stricte avec les besoins du marché de l'emploi. En misant sur la formation complémentaire et la qualification professionnelle, le ministère entend transformer l'université en un véritable levier d'employabilité, capable de répondre aux défis économiques actuels.