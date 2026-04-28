Tunisie: L'USBG s'éloigne de la zone rouge - Mission presque accomplie

L'USBG, bien relancée par son succès sur l'ASG, n'a pas fait dans le détail face à l'USM avec une victoire précieuse qui l'éloigne du bas du tableau et conforte ses chances de maintien.

L'entraîneur Sofiene Hidoussi avait toutes les raisons d'être aux anges après la victoire de ses protégés sur les Monastiriens: «Sept points en trois matches, c'est une excellente performance», a-t-il souligné avant d'ajouter : «Il y a un détail et pas le moindre sur lequel je veux mettre l'accent, celui de n'avoir pris aucun but».

Sur les réseaux sociaux, les commentaires des fans des "Jaune et Noir" lui reconnaissent «le mérite d'avoir su rapidement amorcer le déclic psychologique. Il n'est pas, clament-t-ils, sans rappeler un Chokri Khatoui qui a marqué de son empreinte son passage à Ben Guerdane».

Contrairement à la saison 2017/ 2018 où le mandat de Sofiene Hidoussi n'a pas dépassé les deux mois (29 août/ 24 octobre 2017), cette fois, ça lui a réussi de prendre le train en marche en fin de saison avec pour seul objectif: sortir l'USBG du guêpier et lui faire conserver sa place en Ligue 1. Sa mission est sur le point d'être accomplie même si, mathématiquement, il a encore besoin d'autres points pour couper définitivement les ponts avec les trois dernières places relégables.

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Ce qui a changé

Avec le même effectif dont il a hérité et malgré les nombreuses absences dans les trois matches qu'il a jusqu'ici coachés, on peut dire que Sofiene Hidoussi s'est bien débrouillé et a bien composé avec une formation à chaque fois, par obligation, chambardée.

Dans le match de samedi disputé contre l'USM de Fethi Lâabidi, venue chercher une réhabilitation après l'élimination en Coupe, l'absence du trio Abcha-Chaibi-Amri n'a pas fait souffrir le groupe et n'a pas empêché de mettre en place une formation équilibrée. Même Nassim Chachia et Wael Abdi, récupérés après avoir purgé leur suspension, sont restés sur le banc durant la première mi-temps.

Idem pour le duo d'attaque Zineddine Kada-Lamin Touray auquel a été préférée au coup d'envoi la paire Borhane Hakimi-Abelwahab Bakhouche. Pari gagné puisque ces deux attaquants, en verve actuellement, ont marqué coup sur coup les deux buts de la victoire (59' et 66'). Borhan Hakimi, après avoir inscrit le premier but, a fait une bonne passe en course sur le côté gauche à destination d'Ayoub Mcharek lequel a remis instantanément à Abdelouahab Bakhouche qui n'a eu qu'à pousser le cuir hors de portée du gardien Abdessalem Hallaoui qui n'a pas l'habitude d'aller chercher deux fois le ballon du fond de ses filets dans un seul match.

«On a raté deux autres buts et la note aurait pu être plus lourde pour notre adversaire», a confié Hidoussi sans esquisser le moindre sourire. Il a tenu à ne pas afficher une grande satisfaction même après un succès aussi probant. La travail constant, la discipline dans le jeu, l'application et la rigueur tactique, la recherche permanente de l'efficacité devant les buts et le goût de la perfection, telles sont les qualités sur lesquelles il a insisté pour changer le visage de l'USBG. Un changement radical qui contraste avec la période où son prédécesseur, Karim Delhoum, n'avait pas réussi à bien huiler le dispositif avec ce même effectif.

Mais le fait d'avoir franchi, après ce parcours réussi, la barre des 30 points et grimpé à la dixième place, ne veut pas dire que la mission sauvetage de l'USBG est terminée. Les quatre matches restants (contre la JSK, l'ASS, le ST et l'EST) ne manqueront pas à coup sûr d'enjeu pour ses adversaires et il va falloir cravacher dur pour empocher d'autres points nécessaires pour se mettre définitivement à l'abri.