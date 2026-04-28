Tunisie: Ligne TGM/Interruption temporaire entre les stations « Tunis Marine » et « L'aéroport »

La société Transtu (Transport de Tunis) a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi 27 avril 2026, qu'en raison de l'achèvement des travaux de rénovation et de restauration des ouvrages d'art de la ligne TGM (Tunis-Goulette-Marsa), et compte tenu de la nécessité d'intervenir sur le pont du canal « Chichli », le trafic ferroviaire sera partiellement interrompu durant la période allant du 29 avril au 3 mai 2026.

Selon le même communiqué, le déplacement des usagers sera assuré comme suit :

Entre les stations « La Goulette Vieille » et « La Marsa » La circulation des trains sera maintenue normalement sur les deux voies. Entre les stations « Tunis Marine » et « La Goulette Vieille » Le transport sera assuré par des bus spéciaux avec une fréquence d'un voyage toutes les 30 minutes. Le service sera également renforcé sur la ligne de bus régulière 347.

Horaires des navettes (Bus)

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Au départ de La Goulette Vieille, le premier départ est fixé à 06h00 et le dernier à 19h00. Au départ de Tunis Marine, le premier départ aura lieu à 06h30 et le dernier à 19h30. La société a précisé qu'elle compte sur la compréhension de tous face à la nécessité de ces travaux, qui s'inscrivent dans le cadre de la modernisation de l'infrastructure ferroviaire.