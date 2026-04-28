Tunisie: Transformation numérique et mutation du marché du travail - À l'ère de l'IA, le capital humain devient décisif

L'intelligence artificielle ouvre une fenêtre stratégique inédite pour les économies fondées sur un capital humain qualifié. Pour réduire le coût d'accès aux outils avancés, elle permet à des profils bien formés de rivaliser avec des structures internationales plus lourdes. Toutefois, cette opportunité impose une montée en gamme rapide des compétences, sous peine de creuser davantage les écarts de compétitivité.

Aujourd'hui, une part croissante des tâches techniques est déjà automatisée : écrire des tests répétitifs, produire de la documentation standardisée, générer du code ou encore corriger des erreurs simples. Dans de nombreux environnements de développement, ces opérations se réalisent désormais avec une intervention humaine réduite, voire marginale.

Ce qui résiste à cette automatisation, en revanche, c'est le jugement. La capacité à anticiper pourquoi une décision d'architecture logicielle deviendra problématique dans six ou huit mois. L'aptitude à détecter qu'un modèle algorithmique répond avec assurance sur un sujet qu'il ne maîtrise pas réellement. Autrement dit, la valeur se déplace de l'exécution vers l'analyse, de la production vers la compréhension.

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Saifeddine Berhouma, fondateur de « DecliTech », une startup EdTech tunisienne qui porte l'un des plus grands programmes technologiques dans le monde, a déclaré que l'intelligence artificielle ne se contente pas de supprimer des tâches, mais qu'elle redéfinit profondément la nature même des métiers. Il a souligné que les profils émergents ne correspondent plus aux catégories traditionnelles de la tech, mais à des fonctions hybrides, à la frontière entre technique, analyse et pédagogie.

Une recomposition profonde des métiers et des compétences

Dans cet esprit, Berhouma a ajouté que de nouveaux métiers apparaissent, parfois sans équivalent historique. On voit émerger des profils capables d'orchestrer des agents d'intelligence artificielle, de concevoir des pipelines de données éducatives, ou encore d'évaluer la pertinence et la fiabilité des réponses générées automatiquement. Il ne s'agit pas d'une simple substitution d'emplois, mais d'une transformation qualitative du marché du travail, marquée par une élévation générale du niveau d'exigence. Une évolution qui interpelle directement les systèmes éducatifs tunisiens.

Il existe aujourd'hui une fenêtre d'opportunité particulièrement singulière. Le coût d'accès aux outils d'intelligence artificielle est devenu quasi nul. Dans ce contexte, un ingénieur tunisien bien formé et bien équipé peut, dans certains cas, rivaliser avec des équipes beaucoup plus importantes situées dans des économies à coûts élevés. Il ne s'agit pas d'un discours théorique ou marketing, mais d'une réalité observable dans les cycles de développement actuels.

Cependant, cette fenêtre ne restera pas ouverte indéfiniment. Le risque est de continuer à former principalement des exécutants, capables d'appliquer une consigne ou une spécificité, mais moins préparés à évoluer dans des environnements incertains. Or, l'économie de l'intelligence artificielle valorise de moins en moins l'exécution brute et de plus en plus la capacité : poser les bonnes questions, identifier les biais d'une réponse automatisée, et reformuler un problème avant même d'en chercher la solution.

Ce mode de pensée reste encore insuffisamment intégré dans les parcours de formation. C'est précisément sur ce point que notre startup tente d'intervenir, notamment auprès des élèves, des enfants et des adolescents, afin d'ancrer plus tôt cette culture du raisonnement critique et de l'interaction intelligente avec les systèmes d'IA.

Un hub ne se décrète pas, il se construit

Le terme « hub technologique » est aujourd'hui largement utilisé dans le discours économique tunisien, mais il reste souvent flou et peu opérationnel. Un hub ne se décrète pas, il se construit. Il s'agit d'un écosystème vivant où les idées se transforment en projets, les projets en entreprises, et les entreprises en acteurs économiques durables.

Sur le terrain, Saifeddine Berhouma le souligne également, de nombreuses startups tunisiennes se heurtent à une phase critique souvent qualifiée de « vallée de la mort », entre l'amorçage et la croissance. Le financement se raréfie précisément au moment où il devient décisif pour la survie et le développement des projets.

Cette fragilité peut toutefois être corrigée par des mesures ciblées, sans recourir nécessairement à de grandes réformes structurelles : ouverture partielle des marchés publics aux startups locales, alignement concret des formations universitaires avec les besoins réels des entreprises via des partenariats directs, et création de dispositifs incitatifs pour mobiliser la diaspora tunisienne, forte de ses compétences, de ses réseaux et de son expérience internationale.

Il ne s'agit pas ici d'un grand plan théorique, mais d'un ensemble de mesures concrètes, budgétées, suivies et évaluées sur des cycles de 18 mois. C'est dans cette approche pragmatique, progressive et mesurable que peut émerger un véritable hub technologique tunisien, a conclu Berhouma.