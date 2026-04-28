Tunisie: L'étoile a renoué avec le succès après 4 matchs - Bon pour le moral

Une victoire certes étriquée face à l'ASM, mais obtenue dans un contexte difficile en l'absence du public «en colère contre les joueurs», comme l'a signalé le capitaine Kechrida.

C'est dans une ambiance assez morne à l'Olimpico avec un public très clairsemé que l'ESS a réussi le pari de renouer avec le succès. On a retrouvé un peu le Yassine Châabani de la premieremoitié de saison qui chassait les buts, même si il n'est pas encore un avant-centre indiscutable devant. Il a eu le mérite d'effacer Senghor, objet de beaucoup de critiques.

Le onze de Nafkha n'a pas connu de chambardements majeurs par rapport à l'empoignade face à l'EST hormis la titularisation de Bouslama et Châabani. Sur le seul et unique but de la partie, Naouali passeur décisif, après son but anecdotique à Gabès, a montré son implication au cours des derniers matchs. L'arrière droit Wajdi Kechrida n'a pas manqué de rappeler que les joueurs doivent continuer d'arrache-pied, pour mieux se projeter sur la saison prochaine.

Un but et puis c'est tout...

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Mais à part le but de Chaabani, l'Etoile n'a pas fait un match complet puisqu'on a vu notamment Boutmène rater une balle de break seul devant le keeper marsois. Statistiquement, l'ESS n'a pas donné satisfaction avec moins d'occasions que l'adversaire, moins de corners et d'occasions et deux cartons jaunes. Le coach Nafkha s'est montré compréhensif envers le public mécontent des résultats, surtout après l'élimination en Coupe qui a relégué l'Etoile à jouer un second rôle en championnat.

Le bon point sur ce match pour Nafkha, c'est qu'il essaie d'exploiter le maximum de joueurs. Mais il n'y a véritablement pas une équipe-type qui aurait donné plus de stabilité dans les résultats. La décompression actuelle va permettre aux joueurs de terminer le championnat avec un esprit libéré et sans pression.