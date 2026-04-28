Tunisie: C'est parti pour les inscriptions en première année primaire

27 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'éducation a annoncé, lundi, l'ouverture des inscriptions en ligne pour les élèves de la première année de l'enseignement primaire dans les écoles publiques et privées au titre de l'année scolaire 2026-2027.

Le ministère a précisé dans son communiqué, que les inscriptions concernent les enfants nés entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2021, ainsi que les enfants nés en 2019 non inscrits pour plusieurs raisons. Les inscriptions démarrent aujourd'hui, lundi 27 avril 2026 à 17 heures et se poursuivent jusqu'à mercredi 17 mai 2026 à minuit, via la plateforme électronique : viescolaire.education.tn

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.