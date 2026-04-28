Tunisie: C'est parti pour les inscriptions en première année primaire

Le ministère de l'éducation a annoncé, lundi, l'ouverture des inscriptions en ligne pour les élèves de la première année de l'enseignement primaire dans les écoles publiques et privées au titre de l'année scolaire 2026-2027.

Le ministère a précisé dans son communiqué, que les inscriptions concernent les enfants nés entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2021, ainsi que les enfants nés en 2019 non inscrits pour plusieurs raisons. Les inscriptions démarrent aujourd'hui, lundi 27 avril 2026 à 17 heures et se poursuivent jusqu'à mercredi 17 mai 2026 à minuit, via la plateforme électronique : viescolaire.education.tn