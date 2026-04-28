Tunisie: Les habitants de Zarzis récompensés de leur 'patience' - Une réelle dynamique socioéconomique attendue dans le sud-est du pays

Dans la Tunisie nouvelle, le secteur du transport, en général, et celui maritime, en particulier, bénéficient d'un intérêt grandissant du Président Kaïs Saïed au vu de son apport à la dynamique économique nationale.

En effet, tout en s'opposant catégoriquement à toute cession des entreprises publiques, dont notamment la Compagnie tunisienne de navigation (CTN), et considérant le transport, dans toutes ses composantes, comme étant un «droit inhérent à l'individu», le Président de la République est pour une réforme radicale du secteur du transport maritime grâce à une restructuration des entreprises publiques de transport et au développement de nouvelles lignes maritimes.

C'est dans ce cadre, donc, que les habitants de Zarzis ont été «récompensés pour leur patience» avec le lancement, hier, de la première ligne maritime internationale régulière des marchandises devant relier les ports commerciaux de Zarzis et de Radès à ceux de Gioia Tauro en Italie et de Tripoli en Libye.

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A noter que le port a réceptionné 407 conteneurs vides qui vont être remis à leux clients avant leur réexpédition d'ici au milieu du mois de mai prochain, selon un communiqué du ministère du Transport, marquant, ainsi, le vrai point de départ d'une activité destinée à contribuer à la croissance économique et à booster le mouvement commercial de et vers la région du sud-est de la Tunisie.

En effet, il s'agit, enfin, du démarrage d'une réelle dynamique tant attendue par les citoyens tunisiens, en général et, plus précisément, ceux de cette vaste région du sud-est du pays où les entreprises concernées par l'exportation misaient sur l'implantation de cette infrastructure portuaire pour promouvoir le secteur des exportations et stimuler l'investissement.

Il faut souligner, en effet, que le positionnement de ce port dans un emplacement aussi stratégique ne peut que réduire les délais et les coûts de transport des marchandises, sans oublier le profit à tirer des multiples capacités du port qui a été doté des équipements adéquats et du matériel nécessaire en vue de garantir le chargement, le déchargement et la manutention des conteneurs par les autorités et par les structures et les sociétés intervenantes.

Rappelons que, selon les différentes indications crédibles, la mise en service de ladite ligne maritime internationale constitue une véritable mutation structurelle en attendant de nouveaux travaux imminents ayant pour ambition de faire du port de Zarzis une plateforme que l'on peut, d'ores et déjà, qualifier de puissant levier de développement socioéconomique pour tout le gouvernorat de Médenine et pour toute la région qui englobe l'important pôle touristique que représente la célèbre Île de Djerba.

D'ailleurs, un sérieux document rendu public par le Comité consultatif régional pour l'investissement du gouvernorat de Médenine mentionne que la transformation du port en terminal à conteneurs est appelée à engendrer des changements hautement positifs pour l'économie locale, voire nationale, en stimulant l'investissement et en entraînant la création de projets, ce qui devrait fournir aux exportateurs de la région la possibilité de valoriser les atouts fonciers sur les lieux de la zone portuaire.

C'est dire que dans cette perspective, une réelle métamorphose est espérée suite au redressement de l'attractivité économique d'un Sud qui s'est inscrit, historiquement, en net retrait des grands flux commerciaux.

Mais, cette zone n'a jamais été oubliée par les autorités concernées jusqu'au plus haut sommet de l'Etat, dans le sens où le Président de la République, en personne, avait, dans une déclaration aux médias en novembre 2022 Djerba, à l'occasion de la tenue du sommet de la Francophonie, appelé les habitants de Zarzis à s'armer de patience tout en leur réitérant son soutien avant de mettre en garde contre des parties qui veulent tirer profit de certains faits conjoncturels pour réaliser des fins politiques.

Pour preuve qu'il s'agit bien de faits passagers, il y a lieu de mettre en exergue les trois traversées maritimes de la saison estivale 2025 ayant déjà eu lieu entre, d'un côté, Zarzis et Gênes et, de l'autre, entre Zarzis et Marseille, assurant, de la sorte le transit de quelque 8.500 passagers et 3.000 véhicules, confirmant son rôle stratégique dans la mobilité estivale des Tunisiens de l'étranger. En réalité, il s'agit d'un début dans la mesure où le plus fort du trafic est, désormais, à venir avec les extensions des activités au profit des passagers et des marchandises.