Tunisie: Industrie - Le pays et la Guinée explorent de nouvelles opportunités de partenariat

La Tunisie et la Guinée entendent renforcer leur coopération industrielle et explorer de nouvelles opportunités d'investissement, à l'issue d'une rencontre tenue lundi 27 avril 2026 à Tunis entre les responsables des deux pays.

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Mme Fatma Thabet Chiboub, a reçu son homologue guinéenne, Mme Fatima Camara, ministre de l'Industrie et du Commerce de la Guinée, en présence de hauts responsables des deux parties, dont l'ambassadeur guinéen accrédité en Tunisie. La réunion a permis d'examiner les moyens de consolider le partenariat bilatéral, notamment à travers la promotion des opportunités d'investissement, l'organisation de visites sectorielles et le renforcement des échanges d'expertise dans des domaines industriels à fort potentiel.

Les deux parties ont mis l'accent sur la nécessité de faciliter la mise en oeuvre de projets conjoints dans des secteurs prometteurs, dans un contexte marqué par une volonté commune de dynamiser la coopération économique Sud-Sud et de faire face aux défis économiques internationaux. Dans ce cadre, Mme Fatma Thabet Chiboub a souligné l'importance stratégique du renforcement des relations industrielles avec la Guinée, en cohérence avec l'orientation de la Tunisie vers une ouverture accrue sur le continent africain et une intégration économique renforcée.

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Elle a également mis en avant les avancées industrielles de la Tunisie, soutenues par un cadre législatif et d'investissement favorable, visant à bâtir une économie diversifiée fondée sur l'innovation et le développement technologique. Cette dynamique a permis de consolider le tissu industriel national et de promouvoir des secteurs prioritaires tels que l'industrie des composants automobiles, l'industrie pharmaceutique, les industries électroniques, le textile et l'agroalimentaire.

La ministre a, en outre, exprimé la disposition de son département à accompagner le développement des industries de transformation en Guinée, un marché jugé porteur et riche en opportunités dans plusieurs secteurs. De son côté, Mme Fatima Camara a exprimé la volonté de son pays d'établir un partenariat stratégique plus dynamique avec la Tunisie, axé sur le transfert de savoir-faire industriel et aligné sur la vision de développement de la Guinée à l'horizon 2040. Elle a salué, à cette occasion, les performances industrielles de la Tunisie et son expertise dans les secteurs à forte valeur ajoutée.

Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement des relations économiques entre la Tunisie et les pays africains, avec pour objectif de consolider leur présence sur les marchés régionaux et internationaux et de favoriser une intégration industrielle accrue.