Tunisie: Basket/BAL/Le CA gagne ses deux premiers matches - Des individualités retrouvées

Ce deuxième succès face à Al Ahly a permis de réhabiliter Omar Abada et Ousama Marnaoui. Un retour incroyable pour une équipe qui aime se mettre en danger.

Gagner de cette façon face à Al Ahly est quelque chose s'impressionnant. Un match que le CA a maîtrisé jusqu'à la 25' avec un écart qui a atteint les 17 points. Mais, encore une fois, les équipiers de Marnaoui calent pour plus de 10' comme c'était le cas en championnat cette saison. L'équipe se perd, son attaque bloque, tous ses joueurs se mettent au rouge et l'adversaire revient.

Le changement cette fois, c'est ce miracle qui s'est produit à 30" de la fin : un inespéré panier de trois points de Abada, puis une faute antisportive sur Chennoufi qui réussit ses deux paniers, et puis possession pour les clubistes et un mouvement intelligent de Abada qui sert Marnaoui, cette fois, impérial avec un tir de trois points.

En une seule action, 8 points inscrits, et 68-61 devient 68-69 ! Du presque jamais vu. Le CA s'en sort bien. Justice faite parce que les Tunisiens étaient plus adroits qu'Al Ahly, mais ce passage à vide qui se répète devient un point faible que Perez, l'entraîneur espagnol, n'arrive pas à soigner.

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Le CA a mis un pied dans les play-offs de Kigali. En deux matches, l'équipe a joué un bon basket avec un effectif étoffé. Si Jones a été époustouflant au premier match, il a régressé avant-hier (fatigue probablement). Le pivot Cissé a montré de bonnes choses devant Al Ahly, notamment dans les rebonds, alors que Aminu a fourni des efforts, mais n'a pas eu de temps de jeu important avec 6 points marqués.

Le CA est revenu grâce d'abord à son organisateur Omar Abada, un excellent joueur. Plus de 30' de jeu et un match parfait, avec une aisance à manoeuvrer et à percer la pressante défense de zone des Ahlaouis en fin du match. C'est lui qui a été le vrai meneur et le joueur le plus important.

Après lui, Marnaoui, qui a commencé fort avant de fléchir. Son panier salvateur va lui donner des ailes. C'est un joueur complet qui a besoin de confiance pas plus. Chennoufi, Hdidane (blessé après 5'), Jaouadi (précieux en défense mais irrégulier en attaque), Gannouni et Jamel Higins (8 points, mais trop de fautes inutiles commises) restent des solutions de qualité et capables d'apporter beaucoup plus. Le CA, aidé par un incroyable public, a gagné en métier et a joué avec brio dans ce niveau élevé de basket.

Nous pensons que ce Cinq peut encore mieux faire si son entraîneur exploite mieux ses atouts et arrive à mettre fin à cet éternel blocage quand l'équipe mène avec un écart considérable. Prochain match demain (19h00) contre les Ivoiriens de JCA Kings.