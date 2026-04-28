Tunisie: FILT 2026 - La langue française s'impose dans la sélection finale des prix littéraires

La langue française marque sa présence parmi les quatorze œuvres retenues sur la liste finale des prix de la 40e édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), qui se déroule du 23 avril au 2 mai 2026.

Cette sélection est issue de 107 candidatures, couvrant la création littéraire et intellectuelle ainsi que les métiers de l'édition. Deux titres en français figurent dans des catégories majeures : « Ramla coeur-de-citron » de Sofiane Ben Farhat, en lice pour le prix Prix Bachir Khraief, et « De l'Émirat islamique à la conquête chrétienne de Sicile (827-1249) » de Alfonso Campisi, sélectionné pour le prix Prix Tahar Haddad.

Dans la catégorie traduction (prix Prix Sadok Mazigh), deux oeuvres sont en lice, dont « D'une oasis à une autre » d'Ahmed Hizam, traduction en arabe d'un ouvrage initialement publié en français. À l'inverse, le prix Prix Fatma Haddad, dédié aux études philosophiques, est annulé cette année en raison d'une candidature unique.

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Les œuvres finalistes sont sélectionnées parmi 37 romans, 21 recueils de poésie, 16 nouvelles, 17 études en sciences humaines et littéraires et 9 traductions. Le roman confirme une progression notable par rapport aux années précédentes (33 en 2025 et 22 en 2024). S'agissant des prix de l'édition, trois candidatures sont retenues dans chacune des deux catégories : le prix Prix Abdelkader Ben Cheikh, qui récompense le meilleur éditeur jeunesse, et le prix Prix Noureddine Ben Khedher, attribué au meilleur éditeur tunisien.

Les prix littéraires et intellectuels sont dotés de 15.000 dinars chacun, contre 10.000 dinars pour les distinctions dédiées à l'édition. Initialement prévue le 30 avril, l'annonce des lauréats est reportée au 2 mai, jour de clôture de la Foire, au Parc des expositions du Kram.