Tunisie: Aéroport Tunis-Carthage - Le ministre des Transports accélère les préparatifs des grands départs

Le ministre des Transports, Rachid Amri, s'est rendu, lundi, à l'aéroport international Tunis-Carthage pour une visite d'inspection des différentes composantes commerciales et opérationnelles.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des préparatifs des terminaux aériens 1 et 2, en prévision des saisons du Hajj et du retour des Tunisiens résidant à l'étranger en 2026, selon un communiqué du ministère. Le ministre des Transports a, par ailleurs, suivi l'état d'avancement des mesures engagées en vue d'améliorer la qualité des services et de moderniser les infrastructures aéroportuaires.

Il s'est également enquis de la situation de l'espace dédié à l'équipe chargée de la programmation des vols au niveau de la principale plateforme aéroportuaire, à l'issue de l'achèvement des travaux y afférents, ainsi que des opérations de traitement des bagages.

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Dans ce cadre, Amri a appelé à un renforcement de la coordination entre les différents intervenants, afin d'assurer des prestations au sol conformes aux standards requis et de garantir la régularité du trafic aérien. Effectuant une visite à la station des pèlerins, le ministre a, en outre, inspecté l'avancement des travaux d'aménagement des infrastructures qui lui sont associées, exhortant à leur achèvement dans les délais impartis, en vue d'assurer des conditions d'accueil optimales aux pèlerins, selon la même source.